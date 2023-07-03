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В лагере «Бригантина „Белогорье“» срочно назначат замдиректора и отработают жалобы

3 июля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Пляж
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил срочно ввести должность заместителя директора в лагере «Бригантина». Человека на эту роль при этом уже нашли.

Как пояснил глава региона, человека на эту должность уже определили. К исполнению своих обязанностей он приступит уже в среду и работать будет до конца летнего периода.

Я человека к вам определил. Он выезжает завтра. В среду должен приступить к выполнению своих обязанностей.
Вячеслав Гладков

Также губернатор попросил определиться с местом его проживания.

Ранее сообщалось, что директором крымской «Бригантины» назначен Станислав Салий: ранее он был индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей пищевыми продуктами в Севастополе. До 2017 года он руководил Малинской объединённой налоговой инспекцией Житомирской области.

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