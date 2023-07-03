В лагере «Бригантина „Белогорье“» срочно назначат замдиректора и отработают жалобы

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Как пояснил глава региона, человека на эту должность уже определили. К исполнению своих обязанностей он приступит уже в среду и работать будет до конца летнего периода.
Я человека к вам определил. Он выезжает завтра. В среду должен приступить к выполнению своих обязанностей.
Вячеслав Гладков
Также губернатор попросил определиться с местом его проживания.
Ранее сообщалось, что директором крымской «Бригантины» назначен Станислав Салий: ранее он был индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей пищевыми продуктами в Севастополе. До 2017 года он руководил Малинской объединённой налоговой инспекцией Житомирской области.