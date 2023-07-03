В июле белгородцев ждёт «кровавое» Суперлуние

Posted Сегодня, 21:01
Published Сегодня, 21:01
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
В 2023 году белгородцы увидят сразу несколько Суперлуний. Первое состоится уже 3 июля: в этот день максимальное полнолуние состоится в 14:41, но из России видно его будет не очень хорошо. Такое июльское полнолуние прозвали «Оленьей Луной» или «Громовой Луной».
Ещё одно Суперлуние, на этот раз «кровавое», произойдёт тоже совсем скоро — 5 июля. В 01:29 луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли и будет казаться огромной. В этот день она будет красноватой, из-за чего такое полнолуние и называют «кровавым».
Но и это не всё: в 2023 году будет ещё три Суперлуния — 1 и 31 августа и 28 сентября.
Напомним, что Суперлунием называют тот момент, когда полная луна подходит к Земле ближе 362 тысяч км.