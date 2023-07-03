В июле белгородцев ждёт «кровавое» Суперлуние

Ещё одно Суперлуние, на этот раз «кровавое», произойдёт тоже совсем скоро — 5 июля. В 01:29 луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли и будет казаться огромной. В этот день она будет красноватой, из-за чего такое полнолуние и называют «кровавым».