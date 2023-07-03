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Published Сегодня, 21:01

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В июле белгородцев ждёт «кровавое» Суперлуние

2 июля 2023, 21:01
Фото: ru.freepik.com
Всего в 2023 году случится несколько Суперлуний: два в июле, два в августе и один — в сентябре. Подробнее рассказали на веб-сайте iXBT.com.
Сюжет
Космос

В 2023 году белгородцы увидят сразу несколько Суперлуний. Первое состоится уже 3 июля: в этот день максимальное полнолуние состоится в 14:41, но из России видно его будет не очень хорошо. Такое июльское полнолуние прозвали «Оленьей Луной» или «Громовой Луной».

Ещё одно Суперлуние, на этот раз «кровавое», произойдёт тоже совсем скоро — 5 июля. В 01:29 луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли и будет казаться огромной. В этот день она будет красноватой, из-за чего такое полнолуние и называют «кровавым».

Но и это не всё: в 2023 году будет ещё три Суперлуния — 1 и 31 августа и 28 сентября.

Напомним, что Суперлунием называют тот момент, когда полная луна подходит к Земле ближе 362 тысяч км.

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#Александра Склярова#Полнолуние#Луна#Общество#Космос#Белгородская область
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