В число городов — героев СВО предложили включить Шебекино

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Ранее стало известно об инициативе ввести звание «Город — герой специальной военной операции». Сообщалось, что такое звание могут получить населённые пункты в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Однако в Общественной палате РФ считают, что не стоит забывать и о Шебекино в Белгородской области. С таким мнением выступил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По мнению Малькевича, звание должны получить Новая Каховка в Херсонской области, Энергодар, Васильевка, Пологи и Токмак в Запорожской области, Горловка, сами Донецк и Луганск.
В Общественной палате РФ также выступили с инициативой ввести дополнительные выплаты жителям городов — героев СВО. Прозвучало и предложение учредить звание «Город военно-трудовой доблести».
Также Малькевич поддержал идею установить стелы с изображением герба города в городах-героях и создать музеи, посвящённые стойкости жителей указанных городов. Но в первую очередь необходимо разобраться с выплатами, считает он.