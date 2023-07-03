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В число городов — героев СВО предложили включить Шебекино

3 июля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Такое звание могут получить населённые пункты в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В Общественной палате считают, что нельзя забывать и о Шебекино в Белгородской области, пишет ТАСС.
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СВО

Ранее стало известно об инициативе ввести звание «Город — герой специальной военной операции». Сообщалось, что такое звание могут получить населённые пункты в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Однако в Общественной палате РФ считают, что не стоит забывать и о Шебекино в Белгородской области. С таким мнением выступил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, звание должны получить Новая Каховка в Херсонской области, Энергодар, Васильевка, Пологи и Токмак в Запорожской области, Горловка, сами Донецк и Луганск.

В Общественной палате РФ также выступили с инициативой ввести дополнительные выплаты жителям городов — героев СВО. Прозвучало и предложение учредить звание «Город военно-трудовой доблести».

Также Малькевич поддержал идею установить стелы с изображением герба города в городах-героях и создать музеи, посвящённые стойкости жителей указанных городов. Но в первую очередь необходимо разобраться с выплатами, считает он.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#СВО#Общество#Город#Город-герой#Инициатива#Общественная палата#Звание
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