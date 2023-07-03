Штрафы родителям и набор спасателей: как в Белгородской области начался пляжный сезон

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам замгубернатора Ивана Будлова, в ходе подготовки к купальному сезону не открылось 10 пляжей — некоторые из них находятся на приграничных территориях, в других выявили, что поверхность воды непригодна для купания, ещё на трёх пляжах продолжается реконструкция. 1 июля после благоустройства был открыт пляж в Ровеньском районе.
Всего в текущем году открыты для купания 123 пляжа. В прошлом сезоне работали 124 пляжа.
В районах также была организована работа по подбору и обучению спасателей. За неделю в Валуйском округе обучили четыре спасателя, в Ракитянском — пять, в Ровеньском — девять, в Старооскольском — шесть.
Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению к административной ответственности нарушителей за купание в неположенных местах. С 1 июня привлечено к ответственности 28 лиц. 39 родителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей в воспитании несовершеннолетних.