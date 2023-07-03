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Штрафы родителям и набор спасателей: как в Белгородской области начался пляжный сезон

3 июля 2023, 08:25
Фото: 1MI

В Белгородской области к купальному сезону не открыли 10 пляжей

С 1 июня в регионе несколько человек привлекли к ответственности за купание в необорудованном месте, в районах идёт набор спасателей и реконструкция пляжей.

По словам замгубернатора Ивана Будлова, в ходе подготовки к купальному сезону не открылось 10 пляжей — некоторые из них находятся на приграничных территориях, в других выявили, что поверхность воды непригодна для купания, ещё на трёх пляжах продолжается реконструкция. 1 июля после благоустройства был открыт пляж в Ровеньском районе.

Всего в текущем году открыты для купания 123 пляжа. В прошлом сезоне работали 124 пляжа.

В районах также была организована работа по подбору и обучению спасателей. За неделю в Валуйском округе обучили четыре спасателя, в Ракитянском — пять, в Ровеньском — девять, в Старооскольском — шесть.

Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению к административной ответственности нарушителей за купание в неположенных местах. С 1 июня привлечено к ответственности 28 лиц. 39 родителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей в воспитании несовершеннолетних.

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#Алина Харина#Купальный сезон#Пляжи#Реконструкция#Административная ответственность#Общество#Белгородская область#Иван Будлов
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