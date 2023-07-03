Штрафы родителям и набор спасателей: как в Белгородской области начался пляжный сезон

По словам замгубернатора Ивана Будлова, в ходе подготовки к купальному сезону не открылось 10 пляжей — некоторые из них находятся на приграничных территориях, в других выявили, что поверхность воды непригодна для купания, ещё на трёх пляжах продолжается реконструкция. 1 июля после благоустройства был открыт пляж в Ровеньском районе.