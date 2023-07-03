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Школа, шесть домов и стадо коров: Курскую область за день обстреляли трижды

3 июля 2023, 20:13
Фото: соцсети курского губернатора Романа Старовойта

ВСУ трижды за день обстреляли Курскую область

3 июля соседняя с Белгородской Курская область трижды попала под обстрел ВСУ. Разрушено шесть жилых домов и школа, ранен один мужчина. Также сильно пострадало сельхозпредприятие — снаряды убили стадо коров элитной голландской породы, сообщает SHOT.
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Обстрел

Обстрелы Курской области начались ближе к вечеру. Около 17:00 глава региона сообщил об ударах по селу Троицкое Кореневского района, пострадало здание школы — в ней выбило окна. Позже ВСУ атаковали Глушковский район: в селе Весёлое жители остались без электроэнергии, а в деревню Елизаветовка прилетело восемь снарядов. Сильно досталось сельхозпредприятию «Победа» — ранен механизатор и убито 30 коров голландской породы.

Поздно вечером Курскую область обстреляли в третий раз: в селе Троицкое Кореневского района разрушено шесть жилых домов, повреждены два автомобиля и газовая труба, но обошлось без раненых и убитых, рассказал губернатор Роман Старовойт.

В Тёткино зафиксировано пять прилётов, но никто не пострадал: разрушен один дом, ещё в четырёх посечены фасады, кровли и выбиты окна.

Напомним, в конце июня в Курской области запретили массовые публичные мероприятия. Ограничение будет действовать до тех пор, пока в регионе не отменят режим среднего уровня реагирования. Ввели его, как и в Белгородской области, в октябре 2022 года.

Фото: соцсети курского губернатора Романа Старовойта
В Курской области запретили массовые публичные мероприятия
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