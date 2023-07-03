Школа пострадала во время обстрела Курской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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ВСУ ударили по селу Троицкое в Кореневском районе соседней Курской области. В результате атаки пострадала школа.
Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в общеобразовательном учреждении выбило окна. Обошлось без пострадавших. К восстановительным работам приступят тогда, когда позволит обстановка.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила беспилотник в Белгородской области. Это произошло над селом Борки Валуйского горокруга. О последствиях на земле неизвестно.