Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Изображение материала

Школа пострадала во время обстрела Курской области

3 июля 2023, 14:41
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
ВСУ атаковали село Троицкое в Кореневском районе соседнего региона. Обошлось без пострадавших, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
СВО

ВСУ ударили по селу Троицкое в Кореневском районе соседней Курской области. В результате атаки пострадала школа.

Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в общеобразовательном учреждении выбило окна. Обошлось без пострадавших. К восстановительным работам приступят тогда, когда позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила беспилотник в Белгородской области. Это произошло над селом Борки Валуйского горокруга. О последствиях на земле неизвестно.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 4 тыс. домов пострадали от украинских обстрелов в Шебекинском горокругеДва дома и машина пострадали в Белгородской области из-за нового обстрелаДва дома загорелись в результате обстрела Брянской области
#Спецоперация#СВО#Черноземье#Наталья Корявых#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения
Подпишитесь
Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы
Сегодня, 15:46
При повторном обстреле Кукуевки в Белгородской области пострадало два дома
Сегодня, 14:59
Как выглядит место трагедии на улице Маяковского в Белгороде: видео
Сегодня, 13:42
Что происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензии
Сегодня, 14:25
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
Сегодня, 11:27
В число городов — героев СВО предложили включить Шебекино
Сегодня, 14:30