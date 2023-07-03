Рыбхоз в Белгородской области наказали за массовую гибель рыбы

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Прокуратура Красногвардейского района выявила нарушения в ОАО Рыбхоз «Никитовский». Речь о нарушений правил эксплуатации пруда, из-за чего погибла рыба. Ущерб в общей сложности составил 269 тыс. рублей.
Гендиректору рыбхоза внесли представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Руководителя рыбхоза привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ). С учётом добровольного возмещения причинённого ущерба штраф составил 10 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба. Сообщалось о сбросах в реку вод с неприятным запахом. Обстоятельства происшествия выясняют в Росприроднадзоре.