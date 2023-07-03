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Рыбхоз в Белгородской области наказали за массовую гибель рыбы

3 июля 2023, 14:03
Фото: 1MI
В рыбном хозяйстве «Никитовский» в Красногвардейском районе допустили нарушения, из-за чего погибла рыба. Ущерб составил 269 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Прокуратура Красногвардейского района выявила нарушения в ОАО Рыбхоз «Никитовский». Речь о нарушений правил эксплуатации пруда, из-за чего погибла рыба. Ущерб в общей сложности составил 269 тыс. рублей.

Гендиректору рыбхоза внесли представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Руководителя рыбхоза привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ). С учётом добровольного возмещения причинённого ущерба штраф составил 10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба. Сообщалось о сбросах в реку вод с неприятным запахом. Обстоятельства происшествия выясняют в Росприроднадзоре.

На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба
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#Таисия Некрасова#Рыбхоз#Прокуратура#Красногвардейский район#Общество#Административное правонарушение#Белгородская область#Гибель рыбы
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