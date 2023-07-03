В Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директора

С момента основания до мая 2023 года должность директора занимал Александр Новаков. Затем с мая по июнь текущего года исполняющим обязанности руководителя был Дмитрий Ткаченко. Как сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода, он покинул пост по собственному желанию.