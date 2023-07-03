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В Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директора

3 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI

Врио руководителя Дирекции фестивалей Белгорода ушёл со своего поста

Пост он занимал чуть более месяца. В настоящее время временно исполняет обязанности директора Андрей Митичкин.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Дирекция фестивалей Белгорода зарегистрирована в августе 2022 года. Учреждение занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

С момента основания до мая 2023 года должность директора занимал Александр Новаков. Затем с мая по июнь текущего года исполняющим обязанности руководителя был Дмитрий Ткаченко. Как сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода, он покинул пост по собственному желанию.

В настоящее время временно исполняет обязанности директора учреждения Андрей Митичкин.

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