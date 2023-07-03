Пять пострадавших из-за ВСУ домов восстановили за неделю в Белгородском районе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Согласно отчёту Владимира Перцева, за неделю восстановили ещё пять порушенных из-за действий ВСУ домов. Так, остался один дом, но он уже выполнен под расписку. Осталось также три здания по фонду ЖКХ.
Есть вопросы по Ольшанцу. Но, в принципе, заканчиваем.
Владимир Перцев
Новых разрушенных объектов при этом нет: за неделю от обстрелов не пострадало ни одно здание.
Всего с начала спецоперации в Белгородском районе повредились 856 домовладений, из которых лишь девять — квартиры. Восстановить успели 490.
Не приступали к ремонту 362 объектов, большая часть которых — в зоне ЧС. Это сёла Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Вторая Наумовка.
Сегодня утром появилась информация о том, что противник атаковал Щетиновку в Белгородском районе и выпустил 20 таких же снарядов. Обошлось без последствий.