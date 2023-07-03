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Пять пострадавших из-за ВСУ домов восстановили за неделю в Белгородском районе

3 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото
Глава Белгородского района Владимир Перцев отметил, что за неделю количество пострадавших от обстрелов домов не увеличилось.

Согласно отчёту Владимира Перцева, за неделю восстановили ещё пять порушенных из-за действий ВСУ домов. Так, остался один дом, но он уже выполнен под расписку. Осталось также три здания по фонду ЖКХ.

Есть вопросы по Ольшанцу. Но, в принципе, заканчиваем.
Владимир Перцев

Новых разрушенных объектов при этом нет: за неделю от обстрелов не пострадало ни одно здание.

Всего с начала спецоперации в Белгородском районе повредились 856 домовладений, из которых лишь девять — квартиры. Восстановить успели 490.

Не приступали к ремонту 362 объектов, большая часть которых — в зоне ЧС. Это сёла Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Вторая Наумовка.

Сегодня утром появилась информация о том, что противник атаковал Щетиновку в Белгородском районе и выпустил 20 таких же снарядов. Обошлось без последствий.

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#Артем Черненко#Дома#Восстановление#Обстрел ВСУ#Разрушения#Губернатор#Спецоперация#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Владимир перцев
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