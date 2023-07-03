Прямое попадание и погибшие животные: ВСУ обстреляли Курскую область

Так, восемь снарядов прилетели в Елизаровку Глушковского района. Три прямых попадания пришлись на животноводческий комплекс «Победа». Лёгкое ранение получил механизатор. Обошлось без госпитализации. Также погибли животные — их количество не сообщается.