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Прямое попадание и погибшие животные: ВСУ обстреляли Курскую область

3 июля 2023, 17:19
Фото: соцсети Романа Старовойта

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие

Под удар ВСУ попал Глушковский район в соседней Курской области. О последствиях в населённых пунктах рассказал губернатор Роман Старовойт.
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СВО

3 июля со стороны Украины под обстрел в очередной раз попала Курская область. Среди последствий — погибшие животные и ранение рабочего.

Так, восемь снарядов прилетели в Елизаровку Глушковского района. Три прямых попадания пришлись на животноводческий комплекс «Победа». Лёгкое ранение получил механизатор. Обошлось без госпитализации. Также погибли животные — их количество не сообщается.

В селе Весёлое обнаружили четыре прилёта. Сейчас есть проблемы со светом. По словам курского губернатора, электроснабжение восстановят, когда будет такая возможность.

Фото: соцсети Романа Старовойта
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#Артем Черненко#Курская область#СВО#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Погибшие животные#Ранение
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