Прямое попадание и погибшие животные: ВСУ обстреляли Курскую область

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
3 июля со стороны Украины под обстрел в очередной раз попала Курская область. Среди последствий — погибшие животные и ранение рабочего.
Так, восемь снарядов прилетели в Елизаровку Глушковского района. Три прямых попадания пришлись на животноводческий комплекс «Победа». Лёгкое ранение получил механизатор. Обошлось без госпитализации. Также погибли животные — их количество не сообщается.
В селе Весёлое обнаружили четыре прилёта. Сейчас есть проблемы со светом. По словам курского губернатора, электроснабжение восстановят, когда будет такая возможность.