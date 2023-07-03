Поезжайте за справкой на Украину: мать белгородки не может получить паспорт России

Женщина также сообщила в миграционную службу о наличии документов на квартиру в Украине, где собственником является её мать: «Сказали, что не подходит, нужна только справка оттуда. Говорят, поезжайте, берите справку. Сегодня брат звонил, он в Якутии находится. Заходил в миграционную службу проконсультироваться, ему сказали: „Не вопрос, по виду на жительство переносят регистрацию““.