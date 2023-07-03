Поезжайте за справкой на Украину: мать белгородки не может получить паспорт России

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам Людмилы, её родственники, мать и тётя, 12 июня 2023 года приехали в Белгород из города Дзержинска Донецкой области. Мать женщины жила там по виду на жительство Украины, тётя является гражданкой Украины.
Мои родственники с большим трудом вырвались из Донецкой области, которая на данный момент находится под Украиной. В Белгороде мы пошли оформлять документы в миграционную службу, чтобы получить паспорта и поставить регистрацию ДНР. Тёте всё сделали без проблем, напомню, гражданке Украины. А моей маме с видом на жительство и загранпаспортом России начали говорить, что вид на жительство это не документ, и ей или мне нужно ехать в Дзержинск и получать справку о регистрации. Напомню, что там идут боевые действия и эту территорию ещё не освободили от Украины.
Людмила
Женщина также сообщила в миграционную службу о наличии документов на квартиру в Украине, где собственником является её мать: «Сказали, что не подходит, нужна только справка оттуда. Говорят, поезжайте, берите справку. Сегодня брат звонил, он в Якутии находится. Заходил в миграционную службу проконсультироваться, ему сказали: „Не вопрос, по виду на жительство переносят регистрацию““.
Людмила также нашла постановление, где указано, что с видом на жительство регистрацию переносят. Чтобы разобраться в ситуации, написала заявление в миграционную службу. Также Людмила планирует обратиться в прокуратуру.
В итоге, моя мама не может получить пенсию, карту, лечение и т. д.
Людмила
Редакция Бел.Ру готовит официальный запрос в миграционную службу и правительство области.