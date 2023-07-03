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Published Сегодня, 10:27

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Поезжайте за справкой на Украину: мать белгородки не может получить паспорт России

3 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI

Матери белгородки не выдают паспорт России по виду на жительство Украины

С жалобой в Бел.Ру обратилась жительница областного центра Людмила. Её мать жила в Дзержинске по виду на жительство и не может получить российский паспорт.

По словам Людмилы, её родственники, мать и тётя, 12 июня 2023 года приехали в Белгород из города Дзержинска Донецкой области. Мать женщины жила там по виду на жительство Украины, тётя является гражданкой Украины.

Мои родственники с большим трудом вырвались из Донецкой области, которая на данный момент находится под Украиной. В Белгороде мы пошли оформлять документы в миграционную службу, чтобы получить паспорта и поставить регистрацию ДНР. Тёте всё сделали без проблем, напомню, гражданке Украины. А моей маме с видом на жительство и загранпаспортом России начали говорить, что вид на жительство это не документ, и ей или мне нужно ехать в Дзержинск и получать справку о регистрации. Напомню, что там идут боевые действия и эту территорию ещё не освободили от Украины.
Людмила

Женщина также сообщила в миграционную службу о наличии документов на квартиру в Украине, где собственником является её мать: «Сказали, что не подходит, нужна только справка оттуда. Говорят, поезжайте, берите справку. Сегодня брат звонил, он в Якутии находится. Заходил в миграционную службу проконсультироваться, ему сказали: „Не вопрос, по виду на жительство переносят регистрацию““.

Людмила также нашла постановление, где указано, что с видом на жительство регистрацию переносят. Чтобы разобраться в ситуации, написала заявление в миграционную службу. Также Людмила планирует обратиться в прокуратуру.

В итоге, моя мама не может получить пенсию, карту, лечение и т. д.
Людмила

Редакция Бел.Ру готовит официальный запрос в миграционную службу и правительство области.

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#Алина Харина#Вид на жительство#Донецкая область#ДНР#Миграционная служба#Жалоба#Общество#Эксклюзив#Белгород
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