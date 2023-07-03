Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы

В апреле 2022 года теперь уже бывший спикер облдумы Ольга Павлова написала заявление об отставке. Покинули должности и её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Председателем законодательного органа региона стал Юрий Клепиков.