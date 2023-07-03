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Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы

3 июля 2023, 15:46
Фото: 1MI
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов рассмотрят на очередном заседании областной думы 6 июля.

Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко досрочно сложат с себя полномочия депутатов Белгородской областной думы. Решения об этом должны поддержать остальные депутаты на очередном заседании в этот четверг.

В апреле 2022 года теперь уже бывший спикер облдумы Ольга Павлова написала заявление об отставке. Покинули должности и её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Председателем законодательного органа региона стал Юрий Клепиков.

Далее все трое формально оставались депутатами областной думы, даже иногда посещали заседания.

Валерий Сергачёв стал фигурантом дела о распространении литературы, которую впоследствии признали экстремистской. Речь о книге «Евангелие от Елизаветы», напечатанной в Белгороде в 2016 году. В конце июня после решения суда книгу внесли в список экстремистских материалов Минюста РФ.

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