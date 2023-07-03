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Posted 3 июля, 15:30

Published 3 июля, 15:30

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

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ОАО «РЖД» увеличило число перевозок пассажиров в первом полугодии на 6,8%

3 июля 2023, 15:30
Фото: piqsels.com
ОАО «РЖД» информирует, что силами инфраструктуры компании в первом полугодии 2023 года перевезено пассажиров на 6,8 процента больше по сравнению с периодом с января по июнь прошлого года.

Как пишет company.rzd.ru, из них в пригородном сообщении — 516,4 млн (+5,9%), а в дальнем следовании — 54,4 млн пассажиров (+16,2%).

Более того, эксперты ОАО «РЖД» отмечают, что с начала текущего года пассажиропоток вырос на 13,5% к уровню 2022 года и достиг 58,8 млрд пасс.-км. В том числе в пригородном сообщении — 15,6 млрд пасс.-км (+6,9%), в дальнем следовании — 43,2 млрд пасс.-км (+16,2%).

В минувшем июне было отправлено 105,8 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем июне 2022 года, а именно в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 1,9%, до 93,8 млн человек, а в дальнем следовании немного выросло — на 10,5%, до 12 млн человек.

Говоря о динамике пассажирооборота за июнь 2023 года, можно отметить, что она достигла 13,5 млрд пасс.-км, это на 5,9% больше, чем в июне 2022 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 3 млрд пасс.-км (-2,4%), а в дальнем следовании 10,5 млрд пасс.-км (+8,4%).

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