ОАО «РЖД» увеличило число перевозок пассажиров в первом полугодии на 6,8%

В минувшем июне было отправлено 105,8 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем июне 2022 года, а именно в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 1,9%, до 93,8 млн человек, а в дальнем следовании немного выросло — на 10,5%, до 12 млн человек.