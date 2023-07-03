«Никто никуда не бежит». Гладков — об инвестициях и украинских фейках про Белгород

Как сообщил Максим Гусев, замминистра экономического развития, объём инвестиций в 2022 году в Белгородской области составил 193,6 млрд рублей. Прирост к 2021 году составил 15%. Кроме того, всего в 2023 году планируют добиться зачисления в регион 212 млрд рублей инвестиций.