Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

«Никто никуда не бежит». Гладков — об инвестициях и украинских фейках про Белгород

3 июля 2023, 09:12
Фото: 1MI

Гладков назвал фейками сообщения о бегстве бизнеса из Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков отметил, что инвестиционная деятельность в регионе продолжается, несмотря на сложную обстановку и украинские фейки.

Как сообщил Максим Гусев, замминистра экономического развития, объём инвестиций в 2022 году в Белгородской области составил 193,6 млрд рублей. Прирост к 2021 году составил 15%. Кроме того, всего в 2023 году планируют добиться зачисления в регион 212 млрд рублей инвестиций.

Также, как рассказал замминистра, общая сумма в портфеле реализуемых инвестиционных проектов в 2023 году — 312 млрд рублей. Из них:

  • 170 млд рублей — проекты горно-металлургического комплекса
  • 89 млрд — агропромышленный комплекс
  • 51 млрд — промышленный комплекс

Эти проекты, по словам Гусева, позволят создать 8 тыс. рабочих мест.

Вячеслав Гладков отметил, что, несмотря на «существенные трудности на границе», инвестиционная деятельность в области идёт полным ходом. Губернатор также запросил доклад с анализом рынка труда — чтобы люди не переживали из-за фейков.

Есть распространяемая, с моей точки зрения, провокационными украинскими сайтами информация о том, что все отсюда бегут, всё плохо, все предприятия побросали, непоправимый ущерб. Абсолютно очевидно, что это не так. Мы не только не бежим, мы продолжаем выполнять стратегические намеченные планы, которые всегда были в области. И область не останавливается в своём развитии несмотря ни на что. Трудностей хватает, но мы с ними справляемся. Главное — люди.
Вячеслав Гладков
Эксперт из Белгорода рассказала, почему фейки с каждым разом становятся всё нелепее
Узнать подробнее
Читайте также:
В лагере «Бригантина „Белогорье“» срочно назначат замдиректора и отработают жалобыВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядовПорядка 120 домов уже восстановили в Шебекино
#Артем Черненко#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Инвестиции#Фейки#Развитие#Рабочие места
Подпишитесь
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
Сегодня, 11:27
Белгородцы показали 13-километровую пробку на въезде в Крым
Сегодня, 10:18
Студенческий отряд приступил к работам на объектах Белгородэнерго
Сегодня, 09:20
В Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директора
Сегодня, 09:33
Разбирательства в миграционной службе: что будет с регистрацией матери белгородки?
Сегодня, 11:27
Белгородцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при ракетном ударе
Сегодня, 11:16