«Никто никуда не бежит». Гладков — об инвестициях и украинских фейках про Белгород

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как сообщил Максим Гусев, замминистра экономического развития, объём инвестиций в 2022 году в Белгородской области составил 193,6 млрд рублей. Прирост к 2021 году составил 15%. Кроме того, всего в 2023 году планируют добиться зачисления в регион 212 млрд рублей инвестиций.
Также, как рассказал замминистра, общая сумма в портфеле реализуемых инвестиционных проектов в 2023 году — 312 млрд рублей. Из них:
Эти проекты, по словам Гусева, позволят создать 8 тыс. рабочих мест.
Вячеслав Гладков отметил, что, несмотря на «существенные трудности на границе», инвестиционная деятельность в области идёт полным ходом. Губернатор также запросил доклад с анализом рынка труда — чтобы люди не переживали из-за фейков.
Есть распространяемая, с моей точки зрения, провокационными украинскими сайтами информация о том, что все отсюда бегут, всё плохо, все предприятия побросали, непоправимый ущерб. Абсолютно очевидно, что это не так. Мы не только не бежим, мы продолжаем выполнять стратегические намеченные планы, которые всегда были в области. И область не останавливается в своём развитии несмотря ни на что. Трудностей хватает, но мы с ними справляемся. Главное — люди.
Вячеслав Гладков