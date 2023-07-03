Не только приграничье: в Белгородской области наградили лучшие районы за 2022 год

Диплом победителя первой группы среди органов местного самоуправления области, достигших наилучших показателей эффективности деятельности в 2022 год, получил Губкинский округ. Во второй группе награждён Белгородский район, в третьей — Волоконовский, в четвёртой — Краснояружский.