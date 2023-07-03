Не только приграничье: в Белгородской области наградили лучшие районы за 2022 год

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Диплом победителя первой группы среди органов местного самоуправления области, достигших наилучших показателей эффективности деятельности в 2022 год, получил Губкинский округ. Во второй группе награждён Белгородский район, в третьей — Волоконовский, в четвёртой — Краснояружский.
Первое место среди управленческих команд, достигших высоких показателей работы, занял Чернянский район, второе место — Алексеевский горокруг, третье — Красногвардейский район.
Очень много муниципалитетов, которые являются приграничными, были отмечены, заняли передовые позиции. Это вдвойне ценно. Постоянно обстрелы, но с другой стороны мирная повестка превалирует. Муниципалитетом вдвойне тяжело, а они продолжают оставаться лидерами в области.
Вячеслав Гладков