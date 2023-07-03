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Не только приграничье: в Белгородской области наградили лучшие районы за 2022 год

3 июля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Церемония награждения прошла во время оперсовещания правительства области.

Диплом победителя первой группы среди органов местного самоуправления области, достигших наилучших показателей эффективности деятельности в 2022 год, получил Губкинский округ. Во второй группе награждён Белгородский район, в третьей — Волоконовский, в четвёртой — Краснояружский.

Первое место среди управленческих команд, достигших высоких показателей работы, занял Чернянский район, второе место — Алексеевский горокруг, третье — Красногвардейский район.

Очень много муниципалитетов, которые являются приграничными, были отмечены, заняли передовые позиции. Это вдвойне ценно. Постоянно обстрелы, но с другой стороны мирная повестка превалирует. Муниципалитетом вдвойне тяжело, а они продолжают оставаться лидерами в области.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Награждение#Награждение победителей#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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