Крышные котельные в Белгородской области готовы к отопительному сезону лишь на 14%

Что касается котельной на Свято-Троицком бульваре в Белгороде, экспертиза готова. Городские власти заключили с проектной организацией договор на разработку документации по работам по восстановлению конструкций. По котельному оборудования выявлены дефекты. Средства на устранение из резервного фонда в муниципалитете предусмотрены.