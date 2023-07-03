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Крышные котельные в Белгородской области готовы к отопительному сезону лишь на 14%

3 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Всего в области 40 крышных котельных. Из них три находятся в неудовлетворительном состоянии. Подробнее сообщил региональный министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

По данным чиновника, на территории Белгородской области 40 крышных котельных. В Белгороде — 30, в Старом Осколе — четыре, в Белгородском районе — пять и в Алексеевском горокруге — одна. Из 40 котельных 25 оборудованы модульными котлами.

Провели осмотр всех крышных котельных, газового оборудования, сетевых насосных установок. Из всего количества котельных 19 находятся в хорошем состоянии, 18 — в удовлетворительном и три — в неудовлетворительном. Это в Белгороде на бульваре Строителей, 45, 39 и ул. Молодёжная, 16.
Алексей Ботвиньев

По итогам осмотра требуется замена:

  • подрывных клапанов на газоходах;
  • герметизация стыков на газоходах;
  • ревизия автоматических отводчиков на котлах;
  • отсутствие режимных карт;
  • изоляция и покраска трубопроводов.

Ботвиньев отметил, что на 30 июня управляющие компании выполнили ряд работ и общий процент готовности котельных составляет 14%. Всего на капремонт объектов потребуется 25,8 млн рублей. По трём проблемным котельным с УК проводили отдельное совещание.

В закупке стоят модули. Также в ремонте блоки управления, техобслуживание. До 25 августа управляющие компании должны устранить замечания. В конце августа проехать проверить.
Алексей Ботвиньев

Что касается котельной на Свято-Троицком бульваре в Белгороде, экспертиза готова. Городские власти заключили с проектной организацией договор на разработку документации по работам по восстановлению конструкций. По котельному оборудования выявлены дефекты. Средства на устранение из резервного фонда в муниципалитете предусмотрены.

Как отметил мэр Белгорода Валентин Демидов, к работам приступят 10 июля.

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#Крышные котельные#Осмотр#Оборудование#Готовность#Эксперты#Город#Белгородская область#Алексей Ботвиньев#Валентин Демидов#Кристина Семенчук
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