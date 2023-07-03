Крышные котельные в Белгородской области готовы к отопительному сезону лишь на 14%

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По данным чиновника, на территории Белгородской области 40 крышных котельных. В Белгороде — 30, в Старом Осколе — четыре, в Белгородском районе — пять и в Алексеевском горокруге — одна. Из 40 котельных 25 оборудованы модульными котлами.
Провели осмотр всех крышных котельных, газового оборудования, сетевых насосных установок. Из всего количества котельных 19 находятся в хорошем состоянии, 18 — в удовлетворительном и три — в неудовлетворительном. Это в Белгороде на бульваре Строителей, 45, 39 и ул. Молодёжная, 16.
Алексей Ботвиньев
По итогам осмотра требуется замена:
Ботвиньев отметил, что на 30 июня управляющие компании выполнили ряд работ и общий процент готовности котельных составляет 14%. Всего на капремонт объектов потребуется 25,8 млн рублей. По трём проблемным котельным с УК проводили отдельное совещание.
В закупке стоят модули. Также в ремонте блоки управления, техобслуживание. До 25 августа управляющие компании должны устранить замечания. В конце августа проехать проверить.
Алексей Ботвиньев
Что касается котельной на Свято-Троицком бульваре в Белгороде, экспертиза готова. Городские власти заключили с проектной организацией договор на разработку документации по работам по восстановлению конструкций. По котельному оборудования выявлены дефекты. Средства на устранение из резервного фонда в муниципалитете предусмотрены.
Как отметил мэр Белгорода Валентин Демидов, к работам приступят 10 июля.