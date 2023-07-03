Как выглядит место трагедии на улице Маяковского в Белгороде: видео

Погибло пять человек. Жертвами стали женщина, её мать и дети — семья, переехавшая в Белгород из Харьковской области после начала боевых действий на Украине. Ещё одним погибшим стал бывший муж женщины, который и принял у себя родственников. Сам белгородец погиб, закрывая своим телом вторую жену.