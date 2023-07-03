Как выглядит место трагедии на улице Маяковского в Белгороде: видео

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В 03:05 в небе над городом произошёл взрыв — ВСУ атаковали Белгород ракетами «Точка-У». Обломки одной из них упали на улице Маяковского: на месте происшествия возник пожар.
Погибло пять человек. Жертвами стали женщина, её мать и дети — семья, переехавшая в Белгород из Харьковской области после начала боевых действий на Украине. Ещё одним погибшим стал бывший муж женщины, который и принял у себя родственников. Сам белгородец погиб, закрывая своим телом вторую жену.
Сейчас на месте трагедии установлен мемориал. Повреждённые дома снесли: на освобождённых земельных участках готовят площадку под новый детский сад, который должен будет, по задумке губернатора Гладкова, «отразить память о трагедии». А в конце ноября прошлого года завершилось благоустройство разрушенного ракетой квартала, ведь от взрыва пострадали окна ближайших домов.
Подробнее о том, как выглядит место трагедии, — в видео.