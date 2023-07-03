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Как выглядит место трагедии на улице Маяковского в Белгороде: видео

3 июля 2023, 13:42
Фото: Bel.ru
Ровно год назад Белгород проснулся от взрывов: в центре города упал обломок украинской ракеты «Точка-У». Погибли пять человек, а пострадавшие от взрыва дома снесли: сейчас на их месте готовят площадку под детский сад.

В 03:05 в небе над городом произошёл взрыв — ВСУ атаковали Белгород ракетами «Точка-У». Обломки одной из них упали на улице Маяковского: на месте происшествия возник пожар.

Погибло пять человек. Жертвами стали женщина, её мать и дети — семья, переехавшая в Белгород из Харьковской области после начала боевых действий на Украине. Ещё одним погибшим стал бывший муж женщины, который и принял у себя родственников. Сам белгородец погиб, закрывая своим телом вторую жену.

Сейчас на месте трагедии установлен мемориал. Повреждённые дома снесли: на освобождённых земельных участках готовят площадку под новый детский сад, который должен будет, по задумке губернатора Гладкова, «отразить память о трагедии». А в конце ноября прошлого года завершилось благоустройство разрушенного ракетой квартала, ведь от взрыва пострадали окна ближайших домов.

Подробнее о том, как выглядит место трагедии, — в видео.

Видео: Bel.ru
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
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