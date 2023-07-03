Как шебекинцам получить пенсию и детские пособия в июле

Жители этих населённых пунктов, которые получают пенсию или детские пособия наличными, могут получить её через почтовые отделения по месту регистрации или проживания. Шебекинцам, которые проживают в насёленных пунктах, где отделения не работают, нужно обратиться лично за получением в кассу Главпочтамта в Белгороде по адресу Соборная площадь, 3.