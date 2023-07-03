Как шебекинцам получить пенсию и детские пособия в июле

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По информации ведомства, в 23 населённых пунктах Шебекинского горокруга открыты отделения почтовой связи. Это:
Жители этих населённых пунктов, которые получают пенсию или детские пособия наличными, могут получить её через почтовые отделения по месту регистрации или проживания. Шебекинцам, которые проживают в насёленных пунктах, где отделения не работают, нужно обратиться лично за получением в кассу Главпочтамта в Белгороде по адресу Соборная площадь, 3.
В Соцфонде также отметили, что шебекинцам, которые получали выплаты в июне через почтовые отделения и изменили своё местопребывание в июле, нужно оперативно сообщить о своём месте нахождения по телефону горячей линии Соцфонда по телефону 8 (4722) 30-69-69.
Информация нужна для перевода денег по адресу нахождения получателя. Выбрать или поменять способ получения пенсий или пособий можно с помощью заявления в клиентской службе Социального фонда России, на сайте «Госуслуг» или в МФЦ.
При этом шебекинцы вне зависимости от графика зачисления пенсии или пособия могут получить уже с сегодняшнего дня, 3 июля, на Главпочтамте.