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Как шебекинцам получить пенсию и детские пособия в июле

3 июля 2023, 09:19
Фото: 1MI
С 3 июля начинаются выплаты детских пособий и пенсий. Как получить средства жителям Шебекино и приграничных районов Белгородской области сообщили в региональном отделении Соцфонда.
Сюжет
Выплаты

По информации ведомства, в 23 населённых пунктах Шебекинского горокруга открыты отделения почтовой связи. Это:

  • Белый Колодезь;
  • Графовка;
  • Купино;
  • Белянка;
  • Дмитриевка;
  • Максимовка;
  • Бершаково;
  • Зимовное;
  • Маслова Пристань;
  • Большетроицкое;
  • Козьмодемьяновка;
  • Мешковое;
  • Большое Городище;
  • Кошлаково;
  • Никольское;
  • Булановка;
  • Крапивное;
  • Первое Цепляево;
  • Верхнеберезово;
  • Красная Поляна;
  • Стариково;
  • Червона Дибровка;
  • Чураево.

Жители этих населённых пунктов, которые получают пенсию или детские пособия наличными, могут получить её через почтовые отделения по месту регистрации или проживания. Шебекинцам, которые проживают в насёленных пунктах, где отделения не работают, нужно обратиться лично за получением в кассу Главпочтамта в Белгороде по адресу Соборная площадь, 3.

В Соцфонде также отметили, что шебекинцам, которые получали выплаты в июне через почтовые отделения и изменили своё местопребывание в июле, нужно оперативно сообщить о своём месте нахождения по телефону горячей линии Соцфонда по телефону 8 (4722) 30-69-69.

Информация нужна для перевода денег по адресу нахождения получателя. Выбрать или поменять способ получения пенсий или пособий можно с помощью заявления в клиентской службе Социального фонда России, на сайте «Госуслуг» или в МФЦ.

При этом шебекинцы вне зависимости от графика зачисления пенсии или пособия могут получить уже с сегодняшнего дня, 3 июля, на Главпочтамте.

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Пенсия#Пособия#Соцфонд#Начисления#Общество#Шебекинский горокруг
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