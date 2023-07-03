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Гладков озвучил сроки начисления выплат для шебекинцев с пропиской в других районах

3 июля 2023, 06:21
Фото: 1MI
Всего выплаты полагаются порядка 2000 жителей Шебекинского горкокруга, которые ранее не могли их получить из-за отсутствия прописки в муниципалитете. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, когда люди получат деньги.
Сюжет
Выплаты

Как стало известно в ходе оперсовещания, всего за прошедшую неделю от жителей Белгородской области поступило 468 обращений, которые касаются единовременных выплат. Сегодня, 3 июля, порядка 5000 человек получат по 50 тысяч рублей и около 200-300 человек получат по 10 тысяч рублей.

На этой неделе мы должны выплатить тем, кто не проходит по требованиям федерального законодательства, но по законам справедливости мы должны оказать помощь, как и обещали.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в реестре порядка 2000 человек. Это те люди, которые всю жизнь жили в Шебекино, а прописаны были, например, в Прохоровке или Белгороде.

Мы должны начать выплачивать. С источником определились, договорённость есть. Вопрос только в чистоте списков.
Вячеслав Гладков

Напомним, всего около 3000 человек получат по 10 тысяч рублей и более 13 000 человек — по 50 000 рублей.

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Шебекино#Компенсация#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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