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Гладков о заработке белгородских подростков: Зарплаты — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей

3 июля 2023, 07:11
Фото: 1MI

В июне на работу устроилось 10 тысяч белгородских подростков

Губернатор напомнил, где можно найти подработку на лето для подростков.
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Работа

В июне в Белгородской области удалось трудоустроить 10 тыс. подростков. Молодые люди получали зарплаты от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как добавил губернатор Вячеслав Гладков, найти подработку на лето можно на сайте «Работа в России» в соответствующем разделе. Затем необходимо подать заявку.

«Уверен, что ещё десятки тысяч наших детей с пользой для семейного бюджета, но самое главное — с пользой для своего развития придут за помощью в трудоустройстве, и мы постараемся эту помощь оказать», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 45 тыс. подростков трудоустроят на летний период. Летом прошлого года на работу устроились 33 тыс. белгородских подростков. В прошлом году уровень их зарплаты не превышал 20 тыс. рублей.

В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето
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#Наталья Корявых#Подработка#Лето#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Работа#Подростки#Трудоустройство
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