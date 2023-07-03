Гладков: Белгородская область не останавливается в своем развитии, несмотря ни на что

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Как сообщил во время оперсовещания с правительством региона начальник департамента инвестиций и инноваций Максим Гусев, общий объем инвестиций в основной капитал области в 2022 году составил 193,6 млрд рублей. Это почти на 15% больше, чем было в 2021 году.
При этом только в первом квартале этого года инвестиционные вложения уже составили 33 млрд рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Гусев отметил, что портфель реализуемых инвестиционных проектов по итогам первого полугодия состоит из 154 проектов. Стоимость их инвестиций — порядка 100 млн рублей каждый, а общая сумма по портфелю — 312 млрд рублей.
Реализация проектов создаст свыше 8000 рабочих мест.
замминистра экономразвития Максим Гусев
Наибольшую долю в инвестиционных проектах традиционно составляют горно-металлургическая и агропромышленная отрасли. Инвестпроекты общей стоимостью свыше 130 млрд рублей запланированы у горно-обогатительных комбинатов и других крупных предприятий отрасли.
Кроме того, с одной из компаний на ПМЭФ-2023 заключили соглашение о реализации инвестпроекта «Создание производства беспилотных летательных аппаратов» на 40 млрд рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в Белгородской области реализация проектов идёт по намеченным планам. Несмотря на трудности, связанные с действиями ВСУ вдоль границы, инвестиционная активность при поддержке со стороны государства сохраняется на высоком уровне.
Есть провокационная информация, что все бегут, что все у нас плохо, а все предприятия побросали. Абсолютно очевидно, что это не так. Не просто никто не бежит, а мы продолжаем выполнять стратегически намеченные планы, которые у нас были всегда в области. Регион не останавливается в своём развитии, несмотря ни на что.
Вячеслав Гладков