Гладков: Белгородская область не останавливается в своем развитии, несмотря ни на что

Как сообщил во время оперсовещания с правительством региона начальник департамента инвестиций и инноваций Максим Гусев, общий объем инвестиций в основной капитал области в 2022 году составил 193,6 млрд рублей. Это почти на 15% больше, чем было в 2021 году.