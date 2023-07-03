ФОМС: Система ОМС заметно расширяет потенциал

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), включающий уникальные методы лечения. Если в 2022 году список содержал восемь методов, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, то в 2023 году он уже включает девять методов лечения. Речь идет о сложных и дорогостоящих операциях, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 млн рублей.