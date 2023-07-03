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ФОМС: Система ОМС заметно расширяет потенциал

3 июля 2023, 07:19
Фото: 1MI
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин поделился информацией об изменениях в системе обязательного медицинского страхования и о формировании здорового общества в России.

В этом году системе ОМС исполнилось 30 лет, и за это время она значительно увеличила свой потенциал, став неотъемлемой частью здравоохранения. Одним из приоритетных направлений для сферы здравоохранения и системы ОМС в последние годы стало финансирование амбулаторного звена. На это направление планируется выделить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования в 2023 году, сообщил глава ФОМС, пишет ТАСС.

Такое финансирование позволит значительно расширить предоставление медицинской помощи в амбулаторном звене, увеличить объемы профилактической помощи, медицинской реабилитации и диспансеризации.

В последние годы система ОМС акцентирует внимание на развитии превентивной медицины. В рамках ОМС проводится диспансеризация, которая позволяет выявлять заболевания и факторы риска их развития на ранних стадиях, а также разрабатывать рекомендации для пациентов.

Порядок диспансеризации постоянно совершенствуется, а список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований активно дополняется. Система ОМС также сосредоточена на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и выявлении обострений и осложнений, подчеркнул Илья Баланин.

В 2023 году планируется охватить более 86 млн человек профилактическими мероприятиями, включая 11 млн человек, которые пройдут углубленную диспансеризацию. Это на 66,3% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), включающий уникальные методы лечения. Если в 2022 году список содержал восемь методов, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, то в 2023 году он уже включает девять методов лечения. Речь идет о сложных и дорогостоящих операциях, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 млн рублей.

Важным шагом стало внедрение цифровых полисов ОМС. Теперь гражданам необязательно брать с собой пластиковую или бумажную версию полиса при посещении медицинских учреждений. При этом документы на материальных носителях по-прежнему действительны и не требуют замены.

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