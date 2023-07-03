Четыре человека пострадали в Воронежской области за время действия режима КТО

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В Воронежской области подсчитали ущерб, который нанесли мирным жителям за время действия режима контртеррористической операции (КТО). Повреждено чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.
Помимо этого, пострадали четыре человека, один из них — ребёнок. Нанесённый их здоровью вред оценили как лёгкий. По словам воронежского губернатора, пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей.
Режим КТО ввели в Воронежской области 24 июня. Отменили его уже 26 июня.