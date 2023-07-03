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Четыре человека пострадали в Воронежской области за время действия режима КТО

3 июля 2023, 09:47
Фото: 1MI
фото тематическое

В Воронежской области подсчитали ущерб за время действия режима КТО

Пострадали «чуть более пары десятков» домов, хозпостройки и машины. Ранены были четыре человека, в том числе ребёнок. Пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В Воронежской области подсчитали ущерб, который нанесли мирным жителям за время действия режима контртеррористической операции (КТО). Повреждено чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Помимо этого, пострадали четыре человека, один из них — ребёнок. Нанесённый их здоровью вред оценили как лёгкий. По словам воронежского губернатора, пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей.

Режим КТО ввели в Воронежской области 24 июня. Отменили его уже 26 июня.

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#Ущерб#Пострадавшие#Режим КТО#Контртеррористическая операция#Общество#Черноземье#Воронежская область#Александр Гусев#Инна Рогова
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