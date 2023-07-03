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Будет ли новая волна мобилизации после ухода «Вагнера» из зоны СВО?

3 июля 2023, 07:50
Фото: 1MI

Картаполов заявил об отсутствии необходимости мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас идёт плановый набор военнослужащих на контракт. Угрозы снижения боевого потенциала нет, пишут «Новые известия».

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, ответил на вопрос, будет ли в ближайшее время новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации. По его словам, на сегодня и в ближайшем будущем такой необходимости нет, пишет источник со ссылкой на ТАСС.

Картаполов отметил, что сейчас продолжается плановый набор военнослужащих по контракту. Он добавил, что угрозы снижения боевого потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет.

«Что касается их замены [ЧВК „Вагнер“] в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил Картаполов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на контракт в среднем за день поступает 1336 человек. По прямому контракту в ВС РФ удалось набрать 114 тыс. человек, есть также более 50 тыс. добровольцев.

Глава Минобороны Шойгу: В среднем за день на контракт поступает 1336 человек
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#Инна Рогова#Новая волна#Частичная мобилизация#ЧВК Вагнер#Общество#СВО#Андрей Картаполов#Сергей Шойгу
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