Будет ли новая волна мобилизации после ухода «Вагнера» из зоны СВО?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, ответил на вопрос, будет ли в ближайшее время новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации. По его словам, на сегодня и в ближайшем будущем такой необходимости нет, пишет источник со ссылкой на ТАСС.
Картаполов отметил, что сейчас продолжается плановый набор военнослужащих по контракту. Он добавил, что угрозы снижения боевого потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет.
«Что касается их замены [ЧВК „Вагнер“] в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил Картаполов.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на контракт в среднем за день поступает 1336 человек. По прямому контракту в ВС РФ удалось набрать 114 тыс. человек, есть также более 50 тыс. добровольцев.