Будет ли новая волна мобилизации после ухода «Вагнера» из зоны СВО?

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, ответил на вопрос, будет ли в ближайшее время новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации. По его словам, на сегодня и в ближайшем будущем такой необходимости нет, пишет источник со ссылкой на ТАСС.