Следователи раскрыли громкое преступление, совершённое в Старом Осколе семь лет назад

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Старом Осколе раскрыли преступление, совершённое ещё в 2016 году. Тогда без вести пропал местный житель. Обстоятельства его исчезновения не могли установить несколько лет. Как оказалось, его до смерти избили знакомые, а тело закопали в соседнем регионе.
Долгое время преступление было нераскрытым. Однако спустя время расследование уголовного дела возобновили. Правоохранители выяснили, что к исчезновению старооскольца причастны трое местных жителей.
Преступление произошло 16 марта 2016 года. Двоим фигурантам дела на тот момент было 26 лет, ещё одному — 31 год. В тот день они находились дома у последнего и выпивали. Вскоре к ним приехал на машине их 36-летний знакомый.
Один из обвиняемых без разрешения уехал на автомобиле потерпевшего, из-за чего разыгралась ссора. Она переросла в драку. Мужчину сильно избили, он потерял сознание. Вскоре к приятелям вернулся третий обвиняемый и продолжил избиение. Ночью мужчины перенесли потерпевшего в машину, где он и умер.
Тело фигуранты вывезли в Курскую область и зарыли в лесном массиве. 18 марта мужчины избавились от автомобиля потерпевшего, бросив его в Губкине. Там авто обнаружили сотрудники полиции. Нашли правоохранители и тело убитого.
17 января 2023 года подозреваемых задержали. Их заключили под стражу. Следователи собрали доказательственную базу, уголовное дело передали на рассмотрение в суд.