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Published Сегодня, 11:44

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Белгородцы в среднем работают по 38 часов в неделю

3 июля 2023, 11:44
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Почти такой же показатель и в других регионах Центрального Черноземья. Исключение — Тамбовская и Воронежская области, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Работа

В среднем белгородцы на пятидневке работают 38 часов и 6 минут в неделю. Мужчины в регионе работают 39 часов и 1 минуту, а женщины — 37 часов и 9 минут. Примерно такие же показатели почти во всех регионах Центрального Черноземья.

В Курской области продолжительность рабочей недели составляет 38 часов 18 минут, причём в среднем мужчины работают чуть дольше. В Липецкой области люди работают в среднем 38 часов 44 минуты.

В соседней Воронежской области рабочая неделя оказалась самой длинной — 39 часов 6 минут. В Тамбовской области, напротив, самой короткой — 37 часов 57 минут.

Добавим, что в первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились 38,5 часа. За год длительность пятидневки выросла на четверть часа и достигла максимального значения за десять лет.

Большинство опрошенных белгородцев поддержало введение 36-часовой рабочей недели
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Работа#Общество#Рабочая неделя
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