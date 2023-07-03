Белгородцы в среднем работают по 38 часов в неделю

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В среднем белгородцы на пятидневке работают 38 часов и 6 минут в неделю. Мужчины в регионе работают 39 часов и 1 минуту, а женщины — 37 часов и 9 минут. Примерно такие же показатели почти во всех регионах Центрального Черноземья.
В Курской области продолжительность рабочей недели составляет 38 часов 18 минут, причём в среднем мужчины работают чуть дольше. В Липецкой области люди работают в среднем 38 часов 44 минуты.
В соседней Воронежской области рабочая неделя оказалась самой длинной — 39 часов 6 минут. В Тамбовской области, напротив, самой короткой — 37 часов 57 минут.
Добавим, что в первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились 38,5 часа. За год длительность пятидневки выросла на четверть часа и достигла максимального значения за десять лет.