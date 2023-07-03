Белгородцы в среднем работают по 38 часов в неделю

В среднем белгородцы на пятидневке работают 38 часов и 6 минут в неделю. Мужчины в регионе работают 39 часов и 1 минуту, а женщины — 37 часов и 9 минут. Примерно такие же показатели почти во всех регионах Центрального Черноземья.