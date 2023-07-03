Белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В 2023 году белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС по поводу смены фамилии, имени и отчества. В этом году желающих сменить ФИО было на 25 человек больше, чем в аналогичный период 2022-го.
Чаще всего такого рода данные меняют молодые люди в возрасте 18-24 лет. Однако в этом году зарегистрировали четверых мужчин и 14 женщин старше 60 лет, которые решили изменить имя.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей. В 2022 году к этой процедуре прибегли 852 человека. Причём правом на смену имени чаще пользовались женщины, в большинстве случаев — в зрелом возрасте.