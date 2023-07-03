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Белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени

3 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI
В 2023 году по этому вопросу в соответствующие органы обратилось на 25 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего сменить имя хочет молодёжь, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

В 2023 году белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС по поводу смены фамилии, имени и отчества. В этом году желающих сменить ФИО было на 25 человек больше, чем в аналогичный период 2022-го.

Чаще всего такого рода данные меняют молодые люди в возрасте 18-24 лет. Однако в этом году зарегистрировали четверых мужчин и 14 женщин старше 60 лет, которые решили изменить имя.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей. В 2022 году к этой процедуре прибегли 852 человека. Причём правом на смену имени чаще пользовались женщины, в большинстве случаев — в зрелом возрасте.

В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Общество#Смена имени#Загс#Обращение
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