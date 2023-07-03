Белгородцы получат единовременные выплаты, но не все

Владимир Перцев ответил, что деньги ветераны боевых действий получат ко Дню Белгородского района, который будет праздноваться 30 июля. Глава местной администрации подчеркнул, что эта выплата ежегодно производится именно к этой дате. Так что средства поступят на счета ветеранов примерно через месяц.