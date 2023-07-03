Белгородцы получат единовременные выплаты, но не все

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Местный житель поинтересовался у главы администрации, почему он не получил выплату ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля. Хотя он написал соответствующее заявление на перечисление средств.
Владимир Перцев ответил, что деньги ветераны боевых действий получат ко Дню Белгородского района, который будет праздноваться 30 июля. Глава местной администрации подчеркнул, что эта выплата ежегодно производится именно к этой дате. Так что средства поступят на счета ветеранов примерно через месяц.
Напомним, сегодня, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, когда шебекинцы с пропиской в других районах получат денежную помощь. Она полагается примерно 2000 человек. Средства поступят на их счета уже на этой неделе.
Всего на материальную поддержку могут рассчитывать около 3000 шебекинцев, которым полагается по 10 тысяч рублей, больше 13 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей.