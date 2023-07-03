Белгородцы показали 13-километровую пробку на въезде в Крым

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В редакцию Бел.Ру белгородцы прислали видео, на котором запечатлели длинную пробку на въезде в Крым. По словам читателей, её протяжённость составляет 13 км. Жители региона рассказали, что на расстоянии каждого километра есть туалеты, а также посоветовали запастись водой и бензином.
Как сообщили в минтрансе Крыма, по состоянию на 09:00 3 июля через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым пробка составляла 8 км. Время ожидания — до четырёх часов.
Маршрут через мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 09:00 — пробка 0,5 км, а время ожидания — 30 минут.
Ранее в ведомстве сообщили, что очередь на подъезде к Крымскому мосту связана с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра багажа.
Водителей попросили следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации.
Управление ведомственной охраны минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля. Для более быстрого прохождения досмотра ведомство порекомендовало заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
В МЧС Кубани отметили, что для водителей и пассажиров организовали раздачу воды. Также по пути следования есть кафе, где можно купить еду, гостиницы и туалеты. Всего на пункте досмотра организовали 80 точек для проверки автомобилей.