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Белгородцы показали 13-километровую пробку на въезде в Крым

3 июля 2023, 10:18
Фото: Читатели Бел.Ру
Видео прислали читатели Бел.Ру, которые отдыхали в Крыму. Ситуацию ранее прокомментировали минтранс Крыма и МЧС Кубани.
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МЧС

В редакцию Бел.Ру белгородцы прислали видео, на котором запечатлели длинную пробку на въезде в Крым. По словам читателей, её протяжённость составляет 13 км. Жители региона рассказали, что на расстоянии каждого километра есть туалеты, а также посоветовали запастись водой и бензином.

Видео: Читатели Бел.Ру

Как сообщили в минтрансе Крыма, по состоянию на 09:00 3 июля через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым пробка составляла 8 км. Время ожидания — до четырёх часов.

Маршрут через мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 09:00 — пробка 0,5 км, а время ожидания — 30 минут.

Ранее в ведомстве сообщили, что очередь на подъезде к Крымскому мосту связана с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра багажа.

Водителей попросили следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации.

Управление ведомственной охраны минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля. Для более быстрого прохождения досмотра ведомство порекомендовало заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

В МЧС Кубани отметили, что для водителей и пассажиров организовали раздачу воды. Также по пути следования есть кафе, где можно купить еду, гостиницы и туалеты. Всего на пункте досмотра организовали 80 точек для проверки автомобилей.

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