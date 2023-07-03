Белгородцы больше не смогут воспользоваться скидкой при оплате проезда картой «Мир»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Белгородской агломерации завершилась акция, по которой можно было получить скидку при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Пассажиры воспользовались этой возможностью более 1,9 млн раз.
Скидка на проезд действовала в общественном транспорте с 1 марта. Акция распространялась на автобусы, оборудованные терминалами. Завершилась она 30 июня.
Ранее сообщалось, что белгородцы смогут сэкономить на поездках при оплате картой «Мир» через смартфон семь рублей. Предложение платёжной системы распространялось на весь муниципальный транспорт.
Добавим, что за месяц жители Белгорода сэкономили 3,5 млн рублей на проезде в транспорте.