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Белгородцы больше не смогут воспользоваться скидкой при оплате проезда картой «Мир»

3 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI

Почти 2 млн раз белгородцы воспользовались скидкой при оплате проезда

До 30 июня у белгородцев была возможность получить скидку на проезд при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Акция действовала с 1 марта, напоминает «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

В Белгородской агломерации завершилась акция, по которой можно было получить скидку при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Пассажиры воспользовались этой возможностью более 1,9 млн раз.

Скидка на проезд действовала в общественном транспорте с 1 марта. Акция распространялась на автобусы, оборудованные терминалами. Завершилась она 30 июня.

Ранее сообщалось, что белгородцы смогут сэкономить на поездках при оплате картой «Мир» через смартфон семь рублей. Предложение платёжной системы распространялось на весь муниципальный транспорт.

Добавим, что за месяц жители Белгорода сэкономили 3,5 млн рублей на проезде в транспорте.

Белгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
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#Наталья Корявых#Скидка#Карта мир#Оплата проезда#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский район#Белгородская область#Автобусы#Общество#Город#Проезд#Акция
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