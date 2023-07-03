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Белгородский «Салют» вновь уступил курскому «Авангарду»

3 июля 2023, 12:42
Фото: сообщество в ВК ФК «Салют Белгород»
В минувшее воскресенье, 2 июля, во втором матче межсезонья состязались давние соперники — «Авангард» и «Салют». Белгородская команда вновь уступила курянам.
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Футбол

Второй матч межсезонья состоялся 2 июля в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Куряне забрали победу у белгородцев со счётом 1:0. Гол на пятой минуте забил полузащитник «Авангарда» Никита Куприянов.

Ранее, 29 июня, в Белгороде прошёл первый контрольный матч межсезонья. «Салют» также уступил курянам со счётом 3:4. В составе белгородской команды голы тогда забили Денис Дёгтев, Андрей Демченко и Дмитрий Малыхин.

«Салют Белгород» уступил «Авангарду» из Курска в первом матче межсезонья
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