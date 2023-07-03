Белгородский «Салют» вновь уступил курскому «Авангарду»

Ранее, 29 июня, в Белгороде прошёл первый контрольный матч межсезонья. «Салют» также уступил курянам со счётом 3:4. В составе белгородской команды голы тогда забили Денис Дёгтев, Андрей Демченко и Дмитрий Малыхин.