Белгородец потерпел неудачу при разбойном нападении на офис микрозаймов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Около полудня 3 июля в офис микрокредитования в посёлке Разумное зашёл мужчина и, угрожая ножом сотруднице, потребовал деньги. Женщина передала разбойнику всю имевшуюся наличность в размере 17 тыс. рублей. Мужчина пустился в бега, однако на него обратили внимание двое прохожих. Им удалось догнать и задержать злоумышленника.
Задержанным оказался ранее судимый 36-летний житель посёлка Разумное. При досмотре у него обнаружили похищенные деньги.
Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы.
Молодых людей из Шебекинского горокруга, оказавших помощь при задержании, пообещали наградить.