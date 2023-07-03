Белгородец потерпел неудачу при разбойном нападении на офис микрозаймов

Около полудня 3 июля в офис микрокредитования в посёлке Разумное зашёл мужчина и, угрожая ножом сотруднице, потребовал деньги. Женщина передала разбойнику всю имевшуюся наличность в размере 17 тыс. рублей. Мужчина пустился в бега, однако на него обратили внимание двое прохожих. Им удалось догнать и задержать злоумышленника.