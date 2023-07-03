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Белгородец потерпел неудачу при разбойном нападении на офис микрозаймов

3 июля 2023, 14:20
Фото: 1MI
Ранее судимый 36-летний житель посёлка Разумное совершил разбойное нападение. Задержать его помогли прохожие — жители Шебекинского горокруга. Мужчина взят под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Около полудня 3 июля в офис микрокредитования в посёлке Разумное зашёл мужчина и, угрожая ножом сотруднице, потребовал деньги. Женщина передала разбойнику всю имевшуюся наличность в размере 17 тыс. рублей. Мужчина пустился в бега, однако на него обратили внимание двое прохожих. Им удалось догнать и задержать злоумышленника.

Задержанным оказался ранее судимый 36-летний житель посёлка Разумное. При досмотре у него обнаружили похищенные деньги.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Молодых людей из Шебекинского горокруга, оказавших помощь при задержании, пообещали наградить.

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#Таисия Некрасова#Происшествия#Разбой#Разбойное нападение#Нож#Мвд#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Шебекинский горокруг
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