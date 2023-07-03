5 июля в Валуйском горокруге проведут командно-штабные учения

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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5 июля командно-штабные учения проведут в Валуйках и прилегающих районах. Губернатор Вячеслав Гладков попросил доложить об итогах учений в других муниципалитетах за последние четыре месяц.
С учётом обстановки необходимо доложить о предложениях по дальнейшему проведению занятий в рамках защиты гражданского населения — начиная с укрытий и защиты объектов энергетики, заканчивая мероприятиями по возможной эвакуации населения. Только через формирование навыка мы можем обеспечить безопасность людей. Людей нужно учить и тренировать.
Вячеслав Гладков
19 мая учения по линии гражданской обороны провели в Ракитянском районе. Тренировки прошли для органов власти. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекали.