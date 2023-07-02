В этом году порядка 250 пожилых белгородцев получили устройства с тревожной кнопкой

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, такая технология очень важна: при нажатии на тревожную кнопку осуществляется автоматический вызов оператора и непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой связи.
Получить устройство с тревожной кнопкой могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Также необходимо иметь рекомендации врача-гериатра для заключения договора о предоставлении дополнительной социальной услуги.
Видов тревожной кнопки несколько:
— Браслет с датчиком падения, который в случае падения автоматически направляет тревожный звонок в круглосуточный центр помощи;
— Кулон с датчиком падения. Чтобы кулон обнаружил местоположение белгородца, нужно зайти в специальный сервис с любого устройства, подключённого к Интернету;
— Смартфон с ПО «Тревожная кнопка» и датчиком падения — это сотовый телефон, который идеально подойдёт пожилым людям: крупный шрифт, громкий динамик, качественный микрофон. Также в нём присутствует датчик измерение пульса и оценки давления, а датчик падения также зафиксирует признаки падения и передаст экстренный сигнал.
Для получения датчика необходимо с заявлением обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. За пять месяцев 2023 года такие устройства получили 246 пенсионеров.