В этом году порядка 250 пожилых белгородцев получили устройства с тревожной кнопкой

Получить устройство с тревожной кнопкой могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Также необходимо иметь рекомендации врача-гериатра для заключения договора о предоставлении дополнительной социальной услуги.