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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

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В этом году порядка 250 пожилых белгородцев получили устройства с тревожной кнопкой

2 июля 2023, 15:23
Фото: 1MI
Всего существует три вида устройств с тревожной кнопкой, отметили в региональном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, такая технология очень важна: при нажатии на тревожную кнопку осуществляется автоматический вызов оператора и непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой связи.

Получить устройство с тревожной кнопкой могут маломобильные одинокие пожилые белгородцы: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Также необходимо иметь рекомендации врача-гериатра для заключения договора о предоставлении дополнительной социальной услуги.

Видов тревожной кнопки несколько:

— Браслет с датчиком падения, который в случае падения автоматически направляет тревожный звонок в круглосуточный центр помощи;

— Кулон с датчиком падения. Чтобы кулон обнаружил местоположение белгородца, нужно зайти в специальный сервис с любого устройства, подключённого к Интернету;

— Смартфон с ПО «Тревожная кнопка» и датчиком падения — это сотовый телефон, который идеально подойдёт пожилым людям: крупный шрифт, громкий динамик, качественный микрофон. Также в нём присутствует датчик измерение пульса и оценки давления, а датчик падения также зафиксирует признаки падения и передаст экстренный сигнал.

Для получения датчика необходимо с заявлением обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. За пять месяцев 2023 года такие устройства получили 246 пенсионеров.

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#Александра Склярова#Пенсионер#Датчики#Тревожная кнопка#Общество#Белгородская область
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