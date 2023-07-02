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«У них шанса нет». Батальон «Ахмат» охраняет Белгородскую область от диверсантов

2 июля 2023, 11:48
Фото: "Известия"
Батальон «Запад-Ахмат» прямо сейчас стоит на страже Белгородской области. Корреспондент «Известий» пообщался с бойцами и выяснил, как обстоят дела на границе.
Сюжет
Военные

Корреспондент Алексей Полторанин посетил белгородское приграничье и оценил обстановку. В бинокль журналист смог разглядеть флаг «Правого сектора»*, а также пообщался с бойцами «Ахмата».

Была перегруппировка противника на одной из их позиций. Средствами разведки была выявлена группа на бронетехнике. Моментально в пункт управления передали информацию. Отработал наш миномётный расчет, противник был подавлен.
замкомандира роты Десантник

По словам военного, для атак ВСУ используют образцы западной техники: американские армейские фургоны Humvee и боевые машины Bradley.

Ведём наблюдение. По дороге спрятались. Малейшее движение — у них шанса нет. Ахмат сила!
военнослужащий батальона «Запад-Ахмат»

Подробности — в видео.

* запрещённая в России организация

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#Белгородская область#Спецоперация#Ахмат#Военные#Граница#Защита#Артем Черненко#Видео
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