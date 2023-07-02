«У них шанса нет». Батальон «Ахмат» охраняет Белгородскую область от диверсантов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Корреспондент Алексей Полторанин посетил белгородское приграничье и оценил обстановку. В бинокль журналист смог разглядеть флаг «Правого сектора»*, а также пообщался с бойцами «Ахмата».
Была перегруппировка противника на одной из их позиций. Средствами разведки была выявлена группа на бронетехнике. Моментально в пункт управления передали информацию. Отработал наш миномётный расчет, противник был подавлен.
замкомандира роты Десантник
По словам военного, для атак ВСУ используют образцы западной техники: американские армейские фургоны Humvee и боевые машины Bradley.
Ведём наблюдение. По дороге спрятались. Малейшее движение — у них шанса нет. Ахмат сила!
военнослужащий батальона «Запад-Ахмат»
Подробности — в видео.
* запрещённая в России организация