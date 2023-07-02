Порядка 120 домов уже восстановили в Шебекино

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По словам главы региона, главная задача сейчас — закрыть тепловой контур домов. Сделать это необходимо до 1 августа.
Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ.
Вячеслав Гладков
Также постепенно возобновляют свою работу и местные производства. Более половины крупных и средних предприятий уже заработали в Шебекино. Касается это и фабрики макарон: работать она начнёт с 3 июля.