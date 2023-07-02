Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Изображение материала

Порядка 120 домов уже восстановили в Шебекино

2 июля 2023, 07:23
Фото: Bel.ru
Город Шебекино в Белгородской области продолжает восстанавливаться после обстрелов, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Так, уже удалось отремонтировать 65 квартирных и 62 индивидуальных дома.

По словам главы региона, главная задача сейчас — закрыть тепловой контур домов. Сделать это необходимо до 1 августа.

Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ.
Вячеслав Гладков

Также постепенно возобновляют свою работу и местные производства. Более половины крупных и средних предприятий уже заработали в Шебекино. Касается это и фабрики макарон: работать она начнёт с 3 июля.

Читайте также:
Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
Читайте также:
ВСУ обстреляли пропускной пункт в ШебекиноКрупные производства Шебекино приступили к восстановлению производственных площадокЧисло пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи
#Артем Черненко#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Восстановление#Губернатор#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
Сегодня, 07:00
«Мистер Бургер» семьи Тебекиных хотели построить в охранной зоне под Белгородом
Вчера, 11:29
Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков
Вчера, 09:14
Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского
Вчера, 10:29
Топ-10 цитируемых Telegram-каналов СМИ Черноземья: Бел. Ру на первом месте!
Вчера, 08:44