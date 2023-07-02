Итоги недели: покой на границе в ожидании присоединения Харькова к Белгороду

Например, 30 июня за сутки ВСУ обстреляли приграничные территории региона 23 раза. А 26 июня было всего семь прилётов. Всего, потому что ещё в начале месяца ситуация была совсем другой. 4 июня ВСУ только по Шебекинскому округу выпустили 611 снарядов. В тот день, к счастью, обошлось без пострадавших. Но такие «счастливые», особенно для шебекинцев, дни были не всегда.