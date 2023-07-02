Итоги недели: покой на границе в ожидании присоединения Харькова к Белгороду

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Президент Украины Владимир Зеленский обновил санкционный список россиян — физических лиц и компаний РФ. Согласно указу, санкции вводятся на десять лет. В этот раз «под удар» попали предприятия из Белгородской области.
В санкционный список Зеленский внёс АО «Союзгидравлика» из Белгорода, которое производит насосы и компрессоры. Гендиректор акционерного общества — Сергей Рябчук.
Вторым участником стало ООО «СКИФ-М» с гендиректором Александром Москвитиным. Также под санкции Украины попал производитель средств связи — ЗАО «Сокол-АТС». Четвёртым предприятием в санкционном списке стало ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». Занимается компания производством бумаги и картона.
Также в документе значится организация «Транспорт будущего», которая является подразделением «ЭФКО». Так санкции не обошли стороной и производство летательных аппаратов в Белгородской области.
В последнее время жители Белгородской области могут наслаждаться относительно тихой и спокойной жизнью. В особенности, если сравнивать с концом мая — началом июня этого года.
Например, 30 июня за сутки ВСУ обстреляли приграничные территории региона 23 раза. А 26 июня было всего семь прилётов. Всего, потому что ещё в начале месяца ситуация была совсем другой. 4 июня ВСУ только по Шебекинскому округу выпустили 611 снарядов. В тот день, к счастью, обошлось без пострадавших. Но такие «счастливые», особенно для шебекинцев, дни были не всегда.
Тем не менее, раз на раз не приходится, а стабильного сокращения обстрелов Белгородской области всё равно нет. Если 26 июня было всего семь прилётов, то 25 числа ВСУ выпустили свыше 90 снарядов. Пока что белгородцам остаётся лишь мечтать о стабильности в регионе. На приграничных территориях находиться по-прежнему небезопасно.
13 июня стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров и бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России приедут на помощь в Белгородскую область. Такой шаг был направлен на усиление безопасности в приграничных районах: в частности, чтобы уберечь регион от диверсионных вылазок ВСУ. Уже 15 июня «Ахмат» приступил к защите государственной границы. После этого в Белгородской области действительно стало в разы тише и спокойнее.
Правда, уже в конце июня начала распространяться информация о выводе бойцов из Белгородчины. Но командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг эти сведения. Совсем недавно, 26 июня, группа ДРГ вновь пыталась пробраться на территорию Белгородской области, но «Ахмат» накрыл диверсантов артиллерийским огнём.
Возможно, в скором времени в Белгороде и области станет ещё тише. Военкор Александр Сладков заявил, что Украина готовит Харьков и Сумы к сдаче. Журналист заявил, что в связи с этим в городах началась эвакуация крупных предприятий, а ВСУ укрепляют вторую линию обороны.
Это может стать очередным подтверждением, что стадия контрнаступления украинских войск проходит для них неудовлетворительно. Ранее попытки проникновения диверсионных групп были пресечены, а атаки на РФ были отбиты. Нам остаётся наблюдать.
Ещё в конце весны в Белгородской области произошёл скандал. Тогда местный житель написал в полицию заявление: автомобилист угрожал ему ножом. В качестве номеров у владельца авто были патриотическое «Своих не бросаем» и «Дредд».
Но в возбуждении уголовного дела против агрессивного водителя в полиции отказали. Как выяснилось, «своим» человеком с ножом оказался «свой» ещё и в правоохранительных органах: белгородец был судьёй в отставке. Это даёт ему судейскую неприкосновенность, даже в такой ситуации.
Ранее этого же экс-судью задержали в барбершопе в центре Белгорода. Он решил постричься в военной одежде, бронежилете и с пистолетом на поясе, который оказался травматом.
Надеемся, что судейская неприкосновенность в конечном итоге не обернётся более серьезными последствиями.