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Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов

2 июля 2023, 07:00
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что более половины крупных и средних предприятий уже заработали в Шебекино. Касается это и фабрики макарон.

Завтра, 3 июля, в Шебекино приступит к работе фабрика по производству макарон. Начнут работать первые линии, что порядка трети от численности состава предприятия. План — производить по тонне макарон в час, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объёме.
Вячеслав Гладков

Ранее о том, что фабрика по производству макаронных изделий в Шебекино готовится вернуться к работе сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда называлось число — 1 июля. С учётом выходных, план удалось выполнить.

Макаронная фабрика в Шебекино готовится вернуться к работе
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#Артем Черненко#Макароны#Производство#Восстановление#Общество#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Татьяна Москалькова
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