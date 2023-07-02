Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов

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Завтра, 3 июля, в Шебекино приступит к работе фабрика по производству макарон. Начнут работать первые линии, что порядка трети от численности состава предприятия. План — производить по тонне макарон в час, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объёме.
Вячеслав Гладков
Ранее о том, что фабрика по производству макаронных изделий в Шебекино готовится вернуться к работе сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда называлось число — 1 июля. С учётом выходных, план удалось выполнить.