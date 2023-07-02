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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

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Бспилотники четыре раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

2 июля 2023, 09:57
Фото: Midjourney
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, часть атак 1 июля удалось отбить, но один дрон-камикадзе и два дрона с гранатами ушли от ПВО.
Сюжет
Обстрел

Две гранаты противник сбросил с беспилотников в Белгородском районе. Но обошлось без последствий.

В селе Тулянка Валуйского горокруга силами ПВО был сбит беспилотник противника. Обошлось также без последствий.

В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка. Пострадавших и разрушений нет.

В селе Муром Шебекинского горокруга беспилотник также предпринял попытку атаковать, но был сбит силами ПВО. Разрушений нет.

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