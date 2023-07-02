Бспилотники четыре раза атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Две гранаты противник сбросил с беспилотников в Белгородском районе. Но обошлось без последствий.
В селе Тулянка Валуйского горокруга силами ПВО был сбит беспилотник противника. Обошлось также без последствий.
В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка. Пострадавших и разрушений нет.
В селе Муром Шебекинского горокруга беспилотник также предпринял попытку атаковать, но был сбит силами ПВО. Разрушений нет.