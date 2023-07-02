Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работу

Печальную историю о Владимире Бузине рассказала директор фонда помощи людям с аутизмом «Каждый особенный» Наталья Злобина. Молодой человек — подопечный фонда: два года подряд он пытался найти работу, чтобы помочь маме, но везде получал отказы. В один момент Владимир отчаялся и заявил, что готов «уже хоть овощи фасовать на складе». После этого белгородец попытался наложить на себя руки.