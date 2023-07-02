Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работу

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Печальную историю о Владимире Бузине рассказала директор фонда помощи людям с аутизмом «Каждый особенный» Наталья Злобина. Молодой человек — подопечный фонда: два года подряд он пытался найти работу, чтобы помочь маме, но везде получал отказы. В один момент Владимир отчаялся и заявил, что готов «уже хоть овощи фасовать на складе». После этого белгородец попытался наложить на себя руки.
Но Владимира спасли. Как сообщает Наталья, у парня — «высокофункциональный аутизм». Иными словами, работать он может, так как уровень интеллекта у него высокий. Есть и умения в IT-сфере.
Помощь с работой нужна также 22-летнему Игорю. Он хочет стать поваром: опыт работы у молодого человека есть, но нужен понимающий коллектив. Для помощи белгородцам с аутизмом фонд «Каждый особенный» планирует запустить проект по сопровождаемому трудоустройству.
Уже с сегодняшнего дня мы начинаем поиск заинтересованных представителей бизнеса, кто мог бы поддержать работу фонда в этом направлении и лояльных работодателей, кто мог бы дать нам возможность начать пилотный проект по сопровождению ребят с РАС на рабочем месте в их компании.
Наталья Злобина
За помощью женщина обратилась к чиновникам региональных министерств здравоохранения и соцзащиты.
Также к губернатору Вячеславу Гладкову с открытым письмом обратились родители детей с аутизмом. Они посетовали на то, что подчинённые главы региона игнорируют их предыдущие обращения, а также запустили хештег #МыВсеВолодяБузин.
Мы обращаемся к Вам ещё раз и настоятельно просим организовать круглый стол с Вашим личным участием и руководителями министерств, чтобы иметь возможность рассказать Вам, как реально выглядит помощь нашим детям на местах и услышать от Вас прямые поручения профильным ведомствам об устранении имеющихся проблем, — заявлено в письме.
Оксана Мясникова в своих социальных сетях
На тот момент письмо подписали 20 человек, сбор продолжается.