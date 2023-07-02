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Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работу

2 июля 2023, 14:36
Фото: Оксана Мясникова, социальные сети
27-летний Владимир Бузин страдает аутизмом. Молодой человек два года не мог найти работу: после очередной безуспешной попытки он собрался покончить с собой. Парня спасли, но история вызвала большой резонанс: люди просят помощи у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Печальную историю о Владимире Бузине рассказала директор фонда помощи людям с аутизмом «Каждый особенный» Наталья Злобина. Молодой человек — подопечный фонда: два года подряд он пытался найти работу, чтобы помочь маме, но везде получал отказы. В один момент Владимир отчаялся и заявил, что готов «уже хоть овощи фасовать на складе». После этого белгородец попытался наложить на себя руки.

Но Владимира спасли. Как сообщает Наталья, у парня — «высокофункциональный аутизм». Иными словами, работать он может, так как уровень интеллекта у него высокий. Есть и умения в IT-сфере.

Помощь с работой нужна также 22-летнему Игорю. Он хочет стать поваром: опыт работы у молодого человека есть, но нужен понимающий коллектив. Для помощи белгородцам с аутизмом фонд «Каждый особенный» планирует запустить проект по сопровождаемому трудоустройству.

Уже с сегодняшнего дня мы начинаем поиск заинтересованных представителей бизнеса, кто мог бы поддержать работу фонда в этом направлении и лояльных работодателей, кто мог бы дать нам возможность начать пилотный проект по сопровождению ребят с РАС на рабочем месте в их компании.
Наталья Злобина

За помощью женщина обратилась к чиновникам региональных министерств здравоохранения и соцзащиты.

Также к губернатору Вячеславу Гладкову с открытым письмом обратились родители детей с аутизмом. Они посетовали на то, что подчинённые главы региона игнорируют их предыдущие обращения, а также запустили хештег #МыВсеВолодяБузин.

Мы обращаемся к Вам ещё раз и настоятельно просим организовать круглый стол с Вашим личным участием и руководителями министерств, чтобы иметь возможность рассказать Вам, как реально выглядит помощь нашим детям на местах и услышать от Вас прямые поручения профильным ведомствам об устранении имеющихся проблем, — заявлено в письме.
Оксана Мясникова в своих социальных сетях

На тот момент письмо подписали 20 человек, сбор продолжается.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Аутизм#Заболевание
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