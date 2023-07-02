«Ахмат» стережёт границу, а Шебекино вновь готовится штамповать макароны: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Корреспондент Алексей Полторанин посетил белгородское приграничье и оценил обстановку. В бинокль журналист смог разглядеть флаг «Правого сектора»*, а также пообщался с бойцами «Ахмата».
Была перегруппировка противника на одной из их позиций. Средствами разведки была выявлена группа на бронетехнике. Моментально в пункт управления передали информацию. Отработал наш миномётный расчет, противник был подавлен.
замкомандира роты Десантник
Подробности смотрите в видео, которое есть в нашем отдельном материале.
Вообще, они были там и до этого, но без новых партий. Теперь же, после череды тяжёлых обстрелов, шебекинская фабрика по производству макарон возвращается в строй. 3 июля начнут работать первые линии, что порядка трети от численности состава предприятия. План — производить по тонне макарон в час, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
К сожалению, обстрелы приграничной зоны никуда не делись. Сегодня ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере пять раз — столько уведомлений разослали в РСЧС.
Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.
Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.
Во второй половине дня белгородцев предупредили об обстреле села Терезовка и хутора Марьино в Шебекинском горокруге.
* запрещённая в России организация