«Ахмат» стережёт границу, а Шебекино вновь готовится штамповать макароны: итоги дня

Вообще, они были там и до этого, но без новых партий. Теперь же, после череды тяжёлых обстрелов, шебекинская фабрика по производству макарон возвращается в строй. 3 июля начнут работать первые линии, что порядка трети от численности состава предприятия. План — производить по тонне макарон в час, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.