Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Изображение материала

«Ахмат» стережёт границу, а Шебекино вновь готовится штамповать макароны: итоги дня

2 июля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородской области второй день июля прошёл относительно спокойно: пока бойцы батальона «Ахмат-Запад» стерегут границу от «Правого Сектора»*, макаронная фабрика в Шебекино готовится вернуться к работе.

«Ахмат — сила!» Чеченцы отбивают атаки украинцев на Белгородскую область

Корреспондент Алексей Полторанин посетил белгородское приграничье и оценил обстановку. В бинокль журналист смог разглядеть флаг «Правого сектора»*, а также пообщался с бойцами «Ахмата».

Была перегруппировка противника на одной из их позиций. Средствами разведки была выявлена группа на бронетехнике. Моментально в пункт управления передали информацию. Отработал наш миномётный расчет, противник был подавлен.
замкомандира роты Десантник

Подробности смотрите в видео, которое есть в нашем отдельном материале.

«У них шанса нет». Батальон «Ахмат» охраняет Белгородскую область от диверсантов
Узнать подробнее

Шебекинские макароны возвращаются на прилавки

Вообще, они были там и до этого, но без новых партий. Теперь же, после череды тяжёлых обстрелов, шебекинская фабрика по производству макарон возвращается в строй. 3 июля начнут работать первые линии, что порядка трети от численности состава предприятия. План — производить по тонне макарон в час, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
Узнать подробнее

Обстрелы приграничья: разрушения в Грайворонском горокруге

К сожалению, обстрелы приграничной зоны никуда не делись. Сегодня ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере пять раз — столько уведомлений разослали в РСЧС.

Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.

Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.

Во второй половине дня белгородцев предупредили об обстреле села Терезовка и хутора Марьино в Шебекинском горокруге.

Два частных домовладения пострадали после двойного обстрела Грайворонского горокруга
Узнать подробнее

* запрещённая в России организация

Читайте также:
Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работуБеспилотник самолётного типа сбили над Белгородским райономПорядка 120 домов уже восстановили в Шебекино
#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Ахмат#Граница#Макароны#Шебекино#Грайворонский горокруг
Подпишитесь
«У них шанса нет». Батальон «Ахмат» охраняет Белгородскую область от диверсантов
Сегодня, 11:48
Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом
Сегодня, 09:22
Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
Сегодня, 07:00
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской более 70 снарядов
Сегодня, 08:01
Порядка 120 домов уже восстановили в Шебекино
Сегодня, 07:23
Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работу
Сегодня, 14:36