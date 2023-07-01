Зеленский добрался до белгородцев, а «Мистеру Бургеру» придётся переехать

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:51
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о применении экономических мер в отношении пяти компаний из Белгородской области. Эти санкции продолжат действовать в течение следующих десяти лет.
Одной из компаний, подвергнутых санкциям, является акционерное общество «Союзгидравлика». Оно занимается производством насосов и компрессоров. Подробных данных о владельцах не было найдено, однако генеральным директором является Сергей Рябчук. В 2021 году компания получила выручку свыше 844 миллионов рублей и чистую прибыль в размере 54 миллионов рублей.
Также в списке санкций значится ООО «СКИФ-М», специализирующееся на производстве инструмента. Владельцем и генеральным директором этой компании является Александр Москвитин.
ЗАО «Сокол-АТС», занимающееся производством средств связи, также подверглось санкциям. Информация о владельцах компании в открытом доступе не найдена, но генеральным директором является Владимир Андреев.
В список санкций также попала ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». Эта компания занимается производством бумаги и картона. Генеральным директором является Денис Ковальчук. В 2022 году фабрика сообщила о выручке в размере 661 миллион рублей и чистой прибыли в размере 176 миллионов рублей.
Наконец, санкции затронули подразделение «Транспорт будущего» компании «ЭФКО», которое было создано в конце 2021 года. Это подразделение занимается производством вертолётов, самолётов и других летательных аппаратов.
В Разумном началось строительство кафе «Мистер Бургер», что вызвало недовольство местных жителей. Они считают, что такое заведение не подходит для этого важного места. Кроме того, депутаты приняли решение приостановить стройку из-за нарушения градостроительных правил и возможного перекрытия доступа к теплотрассе.
Строительные работы начались на главной площади в Разумном, рядом с Центром культурного развития имени Елисеева. Сначала местные жители думали, что это ремонт теплотрассы, но потом выяснилось, что здесь планируется построить ресторан быстрого питания «Мистер Бургер». Жители получили информацию об этом, увидев паспорт объекта, который был размещен на заборе 29 июня.
Площадь возле Центра культурного развития имеет большое значение для местных жителей. Она названа в честь Ивана Елисеева, основателя совхоза «Разуменский», благодаря которому поселок Разумное стал поселком городского типа.
Депутат Екатерина Долгова рассказала о том, что на собрании депутатов обсуждался вопрос о приостановке строительства. Было высказано мнение, что «Мистер Бургер» не соответствует градостроительным нормам и не должен находиться рядом с мемориалами и зоной отдыха. Кроме того, рядом проходит теплотрасса, которая регулярно нуждается в ремонте и строительство ресторана может затруднить доступ к ней.
Впоследствии стало известно, что строительство было приостановлено и для кафе «Мистер Бургер» будет найдено другое место.
Компания ООО «Мистер Бургер» была зарегистрирована в Белгороде в 2022 году и занимается основным видом деятельности — рестораны и кафе. В отчете за 2022 год было указано, что компания понесла убыток в размере 1,1 млн рублей.
Совладельцами компании являются Полина, Дмитрий и Михаил Тебекины, которые имеют равные доли. Директором является Дмитрий Прохоров.
В Белгородской области семье Кокшаровых из села Стрелецкое пришлось столкнуться с необычной ситуацией: восьмой ребёнок решил появиться на свет дома, так как семье не удалось своевременно добраться до роддома. Однако благодаря опыту жены — профессиональной акушерки, муж Руфины Кокшаровой успешно принял роды.
По информации отдела ЗАГС Белгородской области, роды произошли очень быстро и семье не хватило времени, чтобы добраться до больницы. Тем не менее, благодаря акушерскому опыту Руфины и её мужу роды прошли без осложнений. Их новорождённый мальчик, которого они назвали Андреем, чувствует себя хорошо.