Зеленский добрался до белгородцев, а «Мистеру Бургеру» придётся переехать

Депутат Екатерина Долгова рассказала о том, что на собрании депутатов обсуждался вопрос о приостановке строительства. Было высказано мнение, что «Мистер Бургер» не соответствует градостроительным нормам и не должен находиться рядом с мемориалами и зоной отдыха. Кроме того, рядом проходит теплотрасса, которая регулярно нуждается в ремонте и строительство ресторана может затруднить доступ к ней.