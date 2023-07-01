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В Шебекино установили технические паспорта у повреждённых домов

1 июля 2023, 07:54
Фото: Telegram-канал Константина Полежаева
В Шебекино, городе Белгородской области, начаты восстановительные работы после обстрелов ВСУ, и на каждом поврежденном доме установлен технический паспорт с информацией о сроках ремонта, ответственной организации и контактными номерами для связи.
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СВО

В Шебекино, городе в Белгородской области, который несколько месяцев назад пострадал от обстрелов, сейчас активно ведутся работы по восстановлению. Магазины, аптеки и некоторые предприятия уже открыты.

Каждый поврежденный дом, который будет ремонтироваться, получил технический паспорт. На специальных стендах рядом с каждым объектом указаны сроки восстановления и контактная информация подрядной организации, которая занимается ремонтом. Жители могут обращаться по указанным номерам телефонов с любыми вопросами.

Планы властей Белгородской области заключаются в том, чтобы до августа исправить повреждения на домах и квартирах, включая окна и крыши, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.

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#Евгений Грицков#Шебекино#Белгородская область#Обстрелы#Восстановительные работы#Технические паспорта#Окна#Крыши#СВО#Константин Полежаев
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