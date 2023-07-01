В Шебекино установили технические паспорта у повреждённых домов

Каждый поврежденный дом, который будет ремонтироваться, получил технический паспорт. На специальных стендах рядом с каждым объектом указаны сроки восстановления и контактная информация подрядной организации, которая занимается ремонтом. Жители могут обращаться по указанным номерам телефонов с любыми вопросами.