В Шебекино установили технические паспорта у повреждённых домов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Шебекино, городе в Белгородской области, который несколько месяцев назад пострадал от обстрелов, сейчас активно ведутся работы по восстановлению. Магазины, аптеки и некоторые предприятия уже открыты.
Каждый поврежденный дом, который будет ремонтироваться, получил технический паспорт. На специальных стендах рядом с каждым объектом указаны сроки восстановления и контактная информация подрядной организации, которая занимается ремонтом. Жители могут обращаться по указанным номерам телефонов с любыми вопросами.
Планы властей Белгородской области заключаются в том, чтобы до августа исправить повреждения на домах и квартирах, включая окна и крыши, чтобы люди смогли вернуться в свои дома.