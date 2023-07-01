В Курске 8-летний мальчик организовал сбор помощи детям из Шебекино

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Сбор гуманитарной помощи в Курске стартовал 12 июня. Всего за две недели куряне принесли в помощь шебекинцам десятки коробок с одеждой, игрушками, канцтоварами, постельным бельем и средствами личной гигиены. Пункт приёма помощи работал на входе в школу, где учится мальчик. Коробки пометили специальным логотипом «Дети Курска — детям Шебекино» и отправили в распределительный пункт Белгородской области.
Напомним, в конце июня число пунктов выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекинского округа в Белгороде сократили до двух. Они работают в «Космосе» и ЦМИ. Это связано с резким уменьшением числа желающих получить поддержку.