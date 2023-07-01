Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Изображение материала

В Курске 8-летний мальчик организовал сбор помощи детям из Шебекино

1 июля 2023, 16:49
Фото: 1MI
О сборе гуманитарной помощи детям из Шебекино Белгородской области, где сам он жил с семьей целых два года, 8-летний Платон Медведков заявил на форуме «Зона газона». Позже объявление появилось в соцсетях, инициативу массово поддержали куряне, сообщает ГТРК «Курск».
Сюжет
СВО

Сбор гуманитарной помощи в Курске стартовал 12 июня. Всего за две недели куряне принесли в помощь шебекинцам десятки коробок с одеждой, игрушками, канцтоварами, постельным бельем и средствами личной гигиены. Пункт приёма помощи работал на входе в школу, где учится мальчик. Коробки пометили специальным логотипом «Дети Курска — детям Шебекино» и отправили в распределительный пункт Белгородской области.

Напомним, в конце июня число пунктов выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекинского округа в Белгороде сократили до двух. Они работают в «Космосе» и ЦМИ. Это связано с резким уменьшением числа желающих получить поддержку.

Расписание пункта выдачи гумпомощи шебекинцам в Белгороде изменится
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы из приграничья пожаловались на состав пакетов с гумпомощьюПочему оставшимся в Шебекино жителям больше не будут привозить гумпомощь?
#Кристина Семенчук#Курская область#Шебекино#Гуманитарная помощь#Сбор гуманитарной помощи#Общество#СВО
Подпишитесь
Зеленский добрался до белгородцев, а «Мистеру Бургеру» придётся переехать
Сегодня, 15:49
«Мистер Бургер» семьи Тебекиных хотели построить в охранной зоне под Белгородом
Сегодня, 11:29
Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков
Сегодня, 09:14
Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского
Сегодня, 10:29
Дома белгородского приграничья попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 16:11
Топ-10 цитируемых Telegram-каналов СМИ Черноземья: Бел. Ру на первом месте!
Сегодня, 08:44