В Курске 8-летний мальчик организовал сбор помощи детям из Шебекино

Сбор гуманитарной помощи в Курске стартовал 12 июня. Всего за две недели куряне принесли в помощь шебекинцам десятки коробок с одеждой, игрушками, канцтоварами, постельным бельем и средствами личной гигиены. Пункт приёма помощи работал на входе в школу, где учится мальчик. Коробки пометили специальным логотипом «Дети Курска — детям Шебекино» и отправили в распределительный пункт Белгородской области.