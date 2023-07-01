В Белгородской области с размахом отметят юбилей Рахманинова

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Самым крупным проектом, который будет воплощён в жизнь в Белгородской области, стало празднование 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова, оно пройдёт в Старом Осколе. На него потратят 36,6 млн рублей, 26,6 млн рублей от этой суммы направит президентский Фонд культурных инициатив.
Заявку подала детская школа искусств №5 Старого Оскола. Празднование юбилея русского композитора состоится в рамках IV межрегионального форума классического искусства. В рамках события запланирована большая концертная программа, а на открытии состоится показ оперы «Алеко» в исполнении солистов симфонического оркестра и хора Геликон-оперы.
Предусмотрена и образовательная программа — известные музыканты дадут белгородцам уроки исполнительского и композиторского мастерства. Также в рамках форума пройдут лекции, творческие встречи с деятелями искусства, детско-юношеская конференция, интеллектуальная викторина, художественные выставки и фортепианный конкурс. Конкретные сроки проведения форума пока не озвучиваются.
Также крупное финансирование Фонда культурных инициатив в размере 4,8 млн рублей получила арт-резиденция «Молодые-молодым» для исполнителей на клавишных инструментах (орган, клавесин, карильон). Заявку подала некоммерческая организация «Комитет развития спортивных и творческих индустрий». Общее финансирование проекта составит почти 7 млн рублей.
Участниками арт-резиденции станут молодые музыканты (от 10 до 35 лет) из Белгорода, Старого Оскола, Строителя, Москвы, Калуги, Владимира, Санкт-Петербурга, Воткинска и Ижевска.
Самое маленькое финансирование получил выставочный проект под названием «До последнего дыхания», грант выиграл «Корочанский районный историко-краеведческий музей». Затраты на реализацию оцениваются в 149 тыс. рублей, 100 тысяч выделяет Фонд культурных инициатив.
Напомним, за счет Фонда президентских грантов в Алексеевке Белгородской области построят площадки для регби, они появятся на территории школы №4. В течение года заниматься на них регби смогут около 200 детей и подростков, учить их будут бесплатно девять раз в месяц.