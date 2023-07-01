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В Белгородской области с размахом отметят юбилей Рахманинова

1 июля 2023, 18:55
Фото: 1MI

26 белгородских проектов получат 40 млн рублей от Фонда культурных инициатив

26 проектов от Белгородской области выиграли второй конкурс Фонда культурных инициатив 2023 года. На их реализацию направят более 40 млн рублей.

Самым крупным проектом, который будет воплощён в жизнь в Белгородской области, стало празднование 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова, оно пройдёт в Старом Осколе. На него потратят 36,6 млн рублей, 26,6 млн рублей от этой суммы направит президентский Фонд культурных инициатив.

Заявку подала детская школа искусств №5 Старого Оскола. Празднование юбилея русского композитора состоится в рамках IV межрегионального форума классического искусства. В рамках события запланирована большая концертная программа, а на открытии состоится показ оперы «Алеко» в исполнении солистов симфонического оркестра и хора Геликон-оперы.

Предусмотрена и образовательная программа — известные музыканты дадут белгородцам уроки исполнительского и композиторского мастерства. Также в рамках форума пройдут лекции, творческие встречи с деятелями искусства, детско-юношеская конференция, интеллектуальная викторина, художественные выставки и фортепианный конкурс. Конкретные сроки проведения форума пока не озвучиваются.

Также крупное финансирование Фонда культурных инициатив в размере 4,8 млн рублей получила арт-резиденция «Молодые-молодым» для исполнителей на клавишных инструментах (орган, клавесин, карильон). Заявку подала некоммерческая организация «Комитет развития спортивных и творческих индустрий». Общее финансирование проекта составит почти 7 млн рублей.

Участниками арт-резиденции станут молодые музыканты (от 10 до 35 лет) из Белгорода, Старого Оскола, Строителя, Москвы, Калуги, Владимира, Санкт-Петербурга, Воткинска и Ижевска.

Самое маленькое финансирование получил выставочный проект под названием «До последнего дыхания», грант выиграл «Корочанский районный историко-краеведческий музей». Затраты на реализацию оцениваются в 149 тыс. рублей, 100 тысяч выделяет Фонд культурных инициатив.

Напомним, за счет Фонда президентских грантов в Алексеевке Белгородской области построят площадки для регби, они появятся на территории школы №4. В течение года заниматься на них регби смогут около 200 детей и подростков, учить их будут бесплатно девять раз в месяц.

Площадки для регби появятся в Белгородской области
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