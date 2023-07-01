Топ-10 цитируемых Telegram-каналов СМИ Черноземья: Бел. Ру на первом месте!

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Топ-10 самых цитируемых Telegram-каналов СМИ Черноземья с лицензией возглавил Telegram-канал Бел.Ру. В целом рейтинг выглядит следующим образом:
1. Бел.Ру (Белгород) ИЦ 249,5
2. Фонарь (Белгород) ИЦ 242,1
3. Блокнот Воронеж ИЦ 172,9
4. Вести Воронеж ИЦ 147,2
5. Коммерсант Черноземье (Воронеж) ИЦ 122,7
6. Абирег (Воронеж) ИЦ 111,5
7. Секундочку (Курск) ИЦ 82,5
8. РИА Воронеж ИЦ 78
9. ЛипецкМедиа ИЦ 72,9
10. Gorod48 (Липецк) ИЦ 51,2
Отметим второе место наших коллег из «Фонаря», канал которых тоже существенно опережает конкурентов по Черноземью, в том числе в Воронеже.
В рейтинге губернаторских каналов уверенно лидирует Telegram-канал Вячеслава Гладкова. В тройку вошли площадки губернаторов Курской и Воронежской областей.
Что касается мэров столиц регионов Черноземья, то Валентин Демидов пока уступает по цитируемости главе Воронежа Вадиму Кстенину.
По данным на 1 июля 2023 года на Telegram-канал Бел.Ру подписано 23 944 человека. За последний месяц аудитория выросла более чем на тысячу подписчиков. Присоединиться к их числу можно по ссылке.