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Posted 1 июля, 09:55

Published 1 июля, 09:55

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

«РЖД» и «Тольяттиазот» заключили соглашение о транспортировке химпродукции в порт

«РЖД» и «Тольяттиазот» заключили соглашение о транспортировке химпродукции в порт

1 июля 2023, 09:55
ОАО «РЖД» и ПАО «Тольяттиазот» подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по перевозкам аммиака и минеральных удобрений на терминал в порту Тамани, который строит химическая компания.

Документ во время проведения ПМЭФ подписали гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и гендиректор ПАО «Тольяттиазот» Анатолий Шаблинский.

Отмечается, что соглашение — это очередной этап реализации согласованной ранее «дорожной карты». Согласно этому плану, химхолдинг строит морской погрузочный терминал и необходимую железнодорожную инфраструктуру, а «РЖД», в свою очередь, будет обеспечивать перевозки грузов в адрес нового терминала, а также предоставит в аренду тепловозы для использования на путях необщего пользования.

ОАО «РЖД» определено в качестве ответственной организации за развитие высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации». Инфраструктура компании объединяет более 75 тыс. км волоконно-оптических сетей и собственные системы связи по всей стране.

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