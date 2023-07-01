Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что более 70% россиян доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Точнее, 74,8% опрошенных заявили, что одобряют его деятельность. Только 14,9% выразили неодобрение. Кроме того, 78,6% респондентов заявили, что им доверяют, в то время как 17% не испытывают доверия.