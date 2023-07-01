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Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос

1 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI
Большинство россиян доверяют и одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, согласно опросу ВЦИОМ.
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ВЦИОМ

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что более 70% россиян доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Точнее, 74,8% опрошенных заявили, что одобряют его деятельность. Только 14,9% выразили неодобрение. Кроме того, 78,6% респондентов заявили, что им доверяют, в то время как 17% не испытывают доверия.

Опрос был проведен с 19 по 25 июня среди 1600 взрослых респондентов. Использовался метод телефонного интервью. Для формирования выборки использовался полный список телефонных номеров в России. Максимальная ошибка опроса с вероятностью 95% составляет 1%, что соответствует собранным данным за семь дней (11200 человек).

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#Евгений Грицков#Путин#Россияне#Доверие#Опрос#ВЦИОМ#Президент#Деятельность#Общество#Владимир Путин
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