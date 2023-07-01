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Площадки для регби появятся в Белгородской области

1 июля 2023, 18:03
Фото: 1MI
Специальные спортивные площадки построят в Алексеевке Белгородской области, на их возведение потратят почти 2 млн рублей. 838,9 тыс. рублей из этой суммы выделит Фонд президентских грантов.

Проект по развитию регби в Алексеевском горокруге выиграл второй конкурс Фонда президентских грантов. Заявку подал молодёжный спортивно-патриотический клуб «Атлант». К выигранной сумме общественная организация готова добавить больше миллиона рублей, чтобы построить в Алексеевке три спортплощадки для регби.

Проект будут реализовывать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. За это время на территории школы №4 в Алексеевке должны появиться площадка для игры в регби, зона для индивидуальных и командных занятий, а также виртуальный кинозал, где будут проводить теоретические занятия.

Заниматься на спортплощадках будут школьники 5-11 классов, учить их будут бесплатно девять раз в месяц. Организаторы планируют охватить играми не менее 200 детей и подростков, а также участников СПК «Атлант» и ВПК «Кобра». Всего посещать занятия смогут десять групп спортсменов.

Напомним, в Белгородской области действует Федерация регби, также есть женская сборная регби «Белая крепость». В 2021 году корреспондент «Бел.Ру» пообщался с девушками и выяснил, что заставляет их заниматься таким необычным видом спорта и как регбисткам удаётся совмещать спорт, учёбу, работу и личную жизнь.

На личную жизнь у нас среда и суббота: почему девушки в Белгороде занимаются регби?
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#Кристина Семенчук#Спорт#Президентский грант#Регби#Белгородская область#Фонд президентских грантов#Алексеевка
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