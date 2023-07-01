Площадки для регби появятся в Белгородской области

Проект будут реализовывать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. За это время на территории школы №4 в Алексеевке должны появиться площадка для игры в регби, зона для индивидуальных и командных занятий, а также виртуальный кинозал, где будут проводить теоретические занятия.