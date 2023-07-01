Площадки для регби появятся в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Проект по развитию регби в Алексеевском горокруге выиграл второй конкурс Фонда президентских грантов. Заявку подал молодёжный спортивно-патриотический клуб «Атлант». К выигранной сумме общественная организация готова добавить больше миллиона рублей, чтобы построить в Алексеевке три спортплощадки для регби.
Проект будут реализовывать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. За это время на территории школы №4 в Алексеевке должны появиться площадка для игры в регби, зона для индивидуальных и командных занятий, а также виртуальный кинозал, где будут проводить теоретические занятия.
Заниматься на спортплощадках будут школьники 5-11 классов, учить их будут бесплатно девять раз в месяц. Организаторы планируют охватить играми не менее 200 детей и подростков, а также участников СПК «Атлант» и ВПК «Кобра». Всего посещать занятия смогут десять групп спортсменов.
Напомним, в Белгородской области действует Федерация регби, также есть женская сборная регби «Белая крепость». В 2021 году корреспондент «Бел.Ру» пообщался с девушками и выяснил, что заставляет их заниматься таким необычным видом спорта и как регбисткам удаётся совмещать спорт, учёбу, работу и личную жизнь.