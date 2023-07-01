Муж сам стал акушером: восьмые роды жены белгородец принял дома

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В семье Кокшаровых из села Стрелецкое Белгородского района восьмой ребёнок увидел свет. Однако его появление на свет не произошло в роддоме, как обычно, а дома, где муж Руфины Кокшаровой выступил в роли акушера.
По информации отдела ЗАГС Белгородской области, такая необычная ситуация произошла из-за быстрых родов, когда семья не успела доехать до больницы. Несмотря на сложности, роды прошли успешно и новорожденный чувствует себя хорошо. В ЗАГСе отмечают, что это заслуга Руфины, которая является профессиональной акушеркой. Мальчика назвали Андреем.