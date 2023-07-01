Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Изображение материала

Муж сам стал акушером: восьмые роды жены белгородец принял дома

1 июля 2023, 10:55
Фото: управление ЗАГС по Белгородской области
Муж белгородской женщины принял дома роды, так как семье не удалось добраться до больницы из-за стремительных процессов, и благодаря опыту его жены — акушерки — все прошло без осложнений, сообщили в управлении ЗАГС Белгородской области.

В семье Кокшаровых из села Стрелецкое Белгородского района восьмой ребёнок увидел свет. Однако его появление на свет не произошло в роддоме, как обычно, а дома, где муж Руфины Кокшаровой выступил в роли акушера.

По информации отдела ЗАГС Белгородской области, такая необычная ситуация произошла из-за быстрых родов, когда семья не успела доехать до больницы. Несмотря на сложности, роды прошли успешно и новорожденный чувствует себя хорошо. В ЗАГСе отмечают, что это заслуга Руфины, которая является профессиональной акушеркой. Мальчика назвали Андреем.

Девять детей родилось у шебекинцев с начала июня
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области за весну родилось 24 пары двойняшек60 детей родилось у участников СВО из Белгородской области в 2023 годуПособие по беременности и родам получили 1,8 тыс. белгородок
#Евгений Грицков#Восьмые роды#Белгородец#Жена#Село Стрелецкое#Белгородский район#Акушер#Загс#Белгородская область
Подпишитесь
Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского
Сегодня, 10:29
«Мистер Бургер» семьи Тебекиных хотели построить в охранной зоне под Белгородом
Сегодня, 11:29
Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков
Сегодня, 09:14
«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД
30 июня 14:29
Больше не проблема: отремонтированный мост на Студенческой уже готов к эксплуатации
Сегодня, 08:09
Топ-10 цитируемых Telegram-каналов СМИ Черноземья: Бел. Ру на первом месте!
Сегодня, 08:44